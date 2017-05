Skogn - den glemte bygda?

Jernbaneovergangen på Skogn! Det stilles stadig nye spørsmål om når det skal skje noe. Det savnes oppfølging fra aksjonen vi hadde i august i fjor. Der ble det lovt å få fortgang på saken og Politikerne og Jernbaneverket skulle se på om de kunne oppheve byggestansen.

Skognbygda «står for fall». Eldre får ikke kjøpt de leilighetenene de så for seg skulle bli bygd. Yngre får ikke bygd nye boliger. Næringslivet gir opp; vår eneste frisørsalong må enten legge ned eller flytte salongen sin til Levanger. Ica-bygget kan ikke gjøres noe med da de ikke vet hvor veien blir...

Jernbaneverket snakker mot seg selv i denne saken, de sier overgangen er trygg men krever byggestans. Tre lange år er nok! Nå må det skje noe, folk på Skogn vil ha ei bygd med livsglede og framtid. Har politikerne på Levanger glemt Skogn? Ordføreren glemt bygda han vokste opp i? Alt fokus er på Levanger.

På Skogn barne- og ungdomskole fikk vi ikke midler til uteområdet, Fau måtte skaffe penger til lekeapparater, vi har ønsket at kommunen kan bistå med en flottere strand på Holsand, men nei da, lager to på Levanger. Holåsen Øst har ikke en eneste lekeplass, det har vært foreslått å få til noe i «hoppbakken», men nei da. Dyre flotte lekeplasser det trengs på Levanger. Det er enda godt at vi har skogen på Holåstoppen, vi har heldigvis klart å beholde den, enn så lenge...

Jernbaneverket hevder også at det er fotgjengerne som er faren da det er de som bryter loven ved å gå på rødt. Senest i vinter gikk en skoleklasse på tur, stoppet på rødt og ventet til godstoget passerte. Bommene gikk opp og det lyste hvitt, barna begynte å gå over og i det samme begynte godstoget å rygge - uten at bommene var nede og at det lyste rødt. Er dette loggført som et avvik hos Jernbaneverket tro? Hvis ikke er det nok et avvik!

Hva skal til for å få til en lys fremtid?

Renate Bakken