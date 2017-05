Har erkjent at strukturdebatten må tas

Slike saker er alltid krevende, de skaper engasjement og debatt, og sterke følelser settes i sving. Vi som er satt til å fatte de nødvendige beslutninger skal ha stor respekt for dette utgangspunktet .

Det er særlig to årsaker til at det drives fram et behov for endringer i eksisterende skolestruktur:

Elevtallet har gjennom de seinere årene gått sterkt ned. Dette medfører en betydelig inntektssvikt for Verdal kommune. Elevtallet har i løpet av de siste årene minsket med over 170 elever, mest i de seinere årene. Dette medfører ca 19 millioner kroner mindre i statlige inntektsoverføringer til Verdal kommune hvert år.

Denne utviklingen vil fortsette rett og slett fordi fødselstallene de siste årene har vært svært lave. Antall barn i førskolealderen tilsier at vi i løpet av kommende femårsperiode vil antall skoleelever falle ytterligere med mer enn 100 barn. Dette vil medføre at statens overføringer til kommunen vil falle med ytterligere 10 – 11 millioner kroner. Til sammen utgjør dette årlige inntektsbortfallet i området 29 – 30 millioner kroner.

Samtidig er det slik at kommunens utgifter styres av antall skoleklasser, som igjen henger direkte sammen med skolestrukturen. Som en direkte følge av en særdeles finmasket skolestruktur går antall skoleklasser går ikke ned tilsvarende. Inntektene minsker – utgiftene består.

Investeringsbehovet i ved flere av våre barneskoler er stort. Ved enkelte skoler er behovet prekært. Her er vi egentlig på etterskudd.

Det er ikke mulig for Verdal kommune å klare å ruste opp alle våre skoleanlegg til den standard som kreves i offentlige bygg i dag. Kommunen vil rett og slett ikke ha økonomiske muligheter til dette med det inntektsgrunnlaget dagens elevtall gir muligheter til. Ved å samle elevene rundt noen færre enheter vil det bli mulig å dimensjonere og oppgradere skolene bedre med henblikk på bedre arbeidsmiljø og bedre kapasitetsutnyttelse. Samtidig er det viktig å ivareta en sterk grad av desentralisering også i framtidig struktur.

Det er denne krevende virkeligheten vi må forholde oss til. Ikke minst gjelder det dem av oss som er satt til å fatte de nødvendige beslutninger. Denne virkeligheten blir ikke borte. Tvert imot: Det er slik at utfordringene – også av andre årsaker enn de som her er nevnt – har vokst betydelig i løpet av de aller siste årene. Den faktiske situasjonen i vår kommune vil være der uansett om vi velger å ta den inn over oss eller ikke. Det vil også være slik at jo lenger vi venter med å fatte de nødvendige beslutninger – jo større blir omstillingsbehovet. Derfor må vår oppfordring ikke minst til våre venner og konkurrenter i det lokalpolitiske miljøet være: Ta situasjonen på alvor- nye rammebetingelser krever andre løsninger enn dagens!

Så langt har Verdal kommune klart å balansere nedgangen i overføringsinntekter ved stadig å skjære ned på de daglige driftsrammene uten å endre strukturen i skolesektoren. Det har vært bred enighet om dette så langt. Denne strategien – som har pågått gjennom år - går imidlertid ikke lenger. Samtlige rektorer i Verdalsskolen har derfor bedt lokal politikerne om å endre skolestrukturen. Dette utspillet er også kjent gjennom media.

Det er dette som er bakgrunnen for at vi nå tvinges til å ta en debatt vi gjerne skulle vært foruten. Det er dette som gjør at mange av oss nå tvinges til å innta andre standpunkter enn de vi har stått for gjennom år. Vi vet at dette er tungt å akseptere for mange innbyggere. Det er også mange beslutningstakere som opplever denne oppgaven som tung og lite lystbetont.

Så må vi minne om at til syvende og sist er det en Verdalsskole. Det er ikke slik at en skolestrukturdebatt bare berører noen mens de fleste av oss slipper unna. Alle elever og alle skoler berøres av hvordan vi fordeler de midlene kommunen har til rådighet på skolebudsjettet. Det gjelder ikke minst hvis kommunestyret ikke klarer å bestemme seg for strukturelle endringer.

Samtidig er det også slik at verden rundt oss også møter - eller har møtt – mange av de samme utfordringene. Både Steinkjer kommune og ikke minst Levanger har i betydelig grad endret strukturen i sin skolesektor. Stjørdal kommune står midt i en tilsvarende prosess som oss, og skolestrukturdebatten er også i høyeste grad på den politiske dagsorden i Inderøy.

Hele Verdalsskolen. Fra vår side har vi erkjent at strukturdebatten må tas. Den må tas nå. Vi vil forsøke å bidra til en faktabasert og saklig debatt om den virkeligheten også vår kommune står i. Vårt utgangspunkt vil være å forsøke å arbeide fram løsninger som ivaretar hele Verdalsskolen. Vi må søke å finne de beste løsningene for alle elevene uansett hvilken skole de går på – uansett hvordan strukturen blir i framtida. Og vi må legge langsiktige betraktninger til grunn – grepene som nå skal tas må kunne stå seg over tid.

Vi ønsker hverandre lykke til i krevende tider!

Bjørn Iversen

Ordfører

Trine Reitan

Leder i Komite Mennesker og Livskvalitet