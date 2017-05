Riv Mo gård, ikke Halsanveien 17!

Jeg leste i avisa for noen dager siden at sykehuset vil ha flere parkeringsplasser, og at de derfor vil kjøpe Halsanveien 17 for å rive dette, og bygge ut for flere parkeringsplasser-

Er det noe vi som har bodd i Halsanveien i mange år er blitt lei, er det nettopp dette at de river stadig flere privathus for å bygge noe annet eller å få plass til flere biler. De tok en del hus da de la om en del av veiene ved sykehuset for noen år siden, og jeg ser dessuten at de har tatt bort den fine lekeplassen ved siden av Arken til å bygge nytt psykriatisk sykehus.

Kan de ikke heller se den andre veien og rive en del av Mo gård? Det tør de vel ikke, men det synes jeg er på tide at de gjør! Så slipper vi som bor i Halsanveien å bli utsatt for mer rasering. De har også tatt to tennisbaner og to lekeplasser da de utvida tomta til plastfabrikken, og sannelig har de ikke også klart å ødelegge Stadion hvor vi hadde en masse aktiviteter da jeg vokste opp.

Det er snart ikke flere grønt-arealer igjen i sentrum, og nå bør de som godkjenner slike ting finne seg en annen jobb! Jeg er sikker på at det er de på Rådhuset som har godkjent dette også, og det er heldigvis valg om ca fire måneder, dog ikke lokal-valg.

Alle snakker om livskvalitet osv i hytt og pine, men den har en tendens til å bli borte i bytte mot parkerinsplasser, arbeidsplasser og annet tull.

Nå er det på tide at det blir satt en stopper for slike tullete planer mens det enda er noe grøntareal igjen.

Øystein Visth

Beboer i Halsanveien i 52 år