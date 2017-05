Vi har registrert at byantikvaren har engasjert seg i Stiklestad Eiendoms forslag til ny reguleringsplan for Sjøgata i Levanger. Hun foreslår at det reguleres et parkdrag mellom bebyggelsen og Sjøgata.

Hva er byantikvarens syn på at reguleringsforslaget innebærer at byen og fjorden adskilles ytterligere?

Åshild Wesche Selmer

Betten Nordenborg