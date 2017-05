SV glemte ikke Skogn

Renate Bakken spør i et debattinnlegg i Innherred om politikerne har glemt Skogn, og viser blant annet til jernbaneovergangen. Kommunestyret behandlet 10. mai samferdselsstrategi for Trøndelag. Da PUK, Plan- og utviklingskomiteen, laget sin innstilling til kommunestyret i denne saken, ble jernbaneovergangen på Skogn nedprioritert. I kommunestyret foreslo SV at jernbaneovergangen skulle stå øverst på prioriteringslista og argumenterte med at det var et feil signal å nedprioritere dette i høringa fra Levanger kommune.

– Nå må planene komme på plass! Den lokale aksjonsgruppen krever at partene blir enige før jul som tidligere lovet.

Denne gangen fikk SV flertall for sitt forslag, mindretallet stemte for PUK sin innstilling. SV lover å følge opp denne saken videre. SV glemmer ikke Skogn.

Gunnar Løvås

Levanger SV