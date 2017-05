Utfordringen

Verdal kommune har nå fått frist til 1. september til å endre praksis slik at vår rett til langtidsopphold i sykehjem blir ivaretatt. Fylkesmannens tilsynsrapport er ikke et leserinnlegg, som administrasjon og politisk ledelse i kommunen inviteres til å si sin mening om. Det er en kritikk fra overordna tilsynsmyndighet som det forventes at politisk og administrativ ledelse i kommunen bruker for å korrigere praksis.

– Understreker de bekymringene vi har hatt Stein Aamdal er ikke overrasket over kritikken i Fylkesmannens tilsyn med kommunens helseomsorg. Tilsynsmyndigheten har nøye gransket et avgrensa felt og funnet ett lovbrudd og har mange merknader med forbedringspotensialer. Mange er i tvil om at dagens administrative og politiske ledelse har evne og vilje til å finne breie, samlende løsninger for Verdals innbyggere. Mange tiår med partipolitisk flertall har utviklet en trumpkultur, der halvparten av kommunestyret ikke blir hørt. Det fins mye fornuft, som bør bli tatt på alvor, ute blant bygdas befolkning

Å ta oppgaven med å sikre en verdig og trygg alderdom for Verdals innbyggere på største alvor, krever mer enn å finne på større, mer pompøse ord og finslipe omsorgsretorikken. Det krever evne og vilje til å lytte og finne samlende løsninger.

Fem av Verdals pensjonistforeninger har utarbeidet konkrete forslag til en rekke forbedringer av lokal forskrift for rett til sykehjemsplass. Inntaksnemnda bør ikke bare bestå av ledere med budsjettansvar, da er det fare for at økonomiske hensyn ivaretas på bekostning av brukerperspektivet. Vi foreslår en tverrfaglig inntaksnemnd der også fastlegens stemme og sykehusets anbefaling får en sikker plass.

De samme pensjonistforeningene vil komme med forslag til oppretting av brukerråd ved Ørmelen bo- og Helsetun, Verdal bo- og Helsetun, Vuku bo- og helsetun og ved omsorgsboliger med heldøgns omsorg etter modell av brukerråd i Trondheim kommune, der bare brukerrepresentantene har stemmerett. Vi ønsker brukerråd i stedet for den vedtatte modellen med samarbeidsutvalg, der brukerne er i mindretall med 2 av 7 stemmer.

Tilsynsrapporten beskriver konsekvensen av kommunens disposisjoner etter vedtaket om avvikling av 24 sykehjemsplasser. Redusert tilgang på institusjonsplasser har ført til større press på eksisterende plasser, dårligere funksjonsnivå på hjemmeboende fører til større etterspørsel etter korttidsplasser, større belastning på pårørende fører til større etterspørsel etter avlastningsplasser og alt dette fører til større arbeidsbyrde på ansatte i hjemmetjenesten. Her må det komme konkrete tiltak i år.

Forslaget om ett gigantisk, sentralisert helsebygg er ikke forankret gjennom brei prosess der bygdas befolkning er hørt. Trondheim, Stjørdal, Levanger og Steinkjer ser alle til å ende opp med langt mer desentraliserte løsninger.

At et knapt flertall i kommunestyret nekter å åpne for debatt og andre alternativ gir grunn til uro. Burde ikke tilsynsrapporten gi grunn til ettertanke. Er det klokt bare å dekke seg bak faglige forsikringer?

I tilsynsrapporten stilles det spørsmål om kvaliteten på det faglige grunnlaget.

Stein Aamdal