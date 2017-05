Dette er hva som er igjen av «a ten thousand dollar view»

Nybygging i Sjøgata

Like etter at vi for femti år siden flyttet inn i nybygd hus på Nesset, fikk vi besøk av slektninger fra Amerika. I sin begeistring over beliggenheten av vårt hus, uttalte våre gjester at vi hadde «a ten thousand dollar view». Et slikt verdiestimat var langt høyere enn tomteprisen den gangen.

Det var et utsagn basert på amerikanske forhold, og kan naturlig nok ikke overføres til Norge og vår tid.

Likevel gjelder det fremdeles at utsikt har en verdi. Utsikt er ofte et salgsargument, men det blir aldri nevnt at denne utsikten er det ofte andre som mister. For dem er det aldri snakk om noen form for kompensasjon. Vakre omgivelser er vesentlig for livskvaliteten for de fleste. Slik er det nok for dere som bor i Sjøgata. og også for oss andre som ferdes der.

Levanger var på et tidspunkt «en by ved fjorden, et vakkert lite sted.». Byen er snart avskåret fra fjorden. Bebyggelsen i sentrum er etter hvert blitt som en gryte, der noen få bor i grytekanten og kan se fjorden, mens resten befinner seg inne i gryta og bare kan se hverandres boliger.

Parkdraget med Sjøparken er en åpning som det blir satt pris på, men det er ingen åpning for boligkvartalene.

Eivind Voldseth