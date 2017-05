«Det grenser til usaklig og forenklende»

Hvem er det som er skråsikker?

Innlegg Dumhetens skråsikkerhet LOs vedtak om å boikotte Israel er imponerende talentløst, skriver Ragnhild Heggdal.

I et innlegg i Innherred publisert 18. mai kritiserer Ragnhild Heggdal LO-kongressen på bakgrunn i vedtaket om en «internasjonal, kulturell og akademisk boikott av Israel». Å motsette seg en boikott i seg selv er ikke nevneverdig besynderlig; det kan sunt diskuteres om en boikott er den beste måten å løse konflikten mellom Israel og Palestina.

Argumentasjonen til artikkelforfatter er likevel både misledende og feilaktig. Først og fremst presteres det å knytte PLO og den palestinske staten opp imot den islamistiske terroren som har rystet Europa de siste årene. Dette er åpenbart to vidt forskjellige konfliktbilder, som absolutt ikke har godt av overforenkling.

I tillegg er påstanden om at den palestinske staten har lovfestet terrorutøvelse mot sivile direkte feil og ren skremselspropaganda.

Det er heller ikke imponerende når Heggdal hevder at vedtaket er en avledningsmanøver fra fagorganisasjonene for å dekke til terrortrusselen. Jeg tror nok leserne gleder seg til å se en oppklaring av dette påståtte forholdet mellom LO og IS.

Like bemerkelsesverdig er vel oppramsingen av teknologiske innovasjoner og oppfinnelser som israelsk forskning har stått bak. Dette er fakta, men at dette skal unnskylde Israel for aggresjon og menneskerettighetsbrudd er syltynt.

Den første hjertetransplantasjonen ble gjort under apartheidtiden i Sør-Afrika. Kjempet Heggdal imot sanksjoner av Sør-Afrika den gangen? Nazi-Tyskland gjorde blant annet store innovasjoner innen felt som fysikk, medisin og datateknologi.

Selv om vi nyter godt av Fanta, Volkswagen, nattkikkerter, 3D-film og månelandingen(!) er det vel med god grunn ingen av oss roper «Hurra for Hitler» i 17. mai-tog!

Mange ord kan brukes for å beskrive leserinnlegget til Ragnhild Heggdal. Mest av alt grenser det til usaklig og forenklende. Akkurat som i hennes andre uttalelser, overforenkles en konflikt som har tatt livet og fremtiden til alt for mange på begge sider.

Dogmatisering er ikke veien til en løsning, bare en eskalering. Uavhengig av standpunkt, er talentløsheten bak argumentasjonen i dette innlegget høyere enn det hun hevder om LO-kongressens vedtak.

Jannik Johansson