Dette er en god kommunal investering

Når det er utsikter til det, står ungdom i kø for å få seg sommerjobber. Både Verdal og Levanger har de siste år valgt å satse penger på en kommunal ordning for sommerjobb. I år vil det være mellom 60 og 70 ungdommer i alderen 15 – 20 år som blir tilgodesett gjennom denne ordninga. Det er et viktig tilbud for dem. De får noen kroner i lommeboka, men det viktigste er nok at dette er deres første ordentlige møtet med arbeidslivet.

Flere ungdommer får svette i sommer Potten til sommerjobb for ungdom øker i Verdal, mens den er den samme i Levanger.

Når vi leser artikkelen i dagens avis får vi et visst inntrykk av sommerjobb-ordninga, og hvordan den fungerer. Det brukes noen hundre tusen kroner på dette, men det er nok godt investerte kommunale kroner. I en tid da næringslivet ikke ser ut til å ha det samme utbudet av sommerjobber som det som var mer vanlig om vi går en del år tilbake, er det riktig av kommunen å ta et ekstra ansvar. De som er så heldige å få en jobb vil nok sende en god tanke til sin hjemkommune for at de får være nyttige i noen uker, og at de fikk prøvd seg i arbeidslivet.

Mer å gå på. Ting kan trolig bli bedre, med muligheter for at tilbudet kan bli utvidet. Rune Lyngen ved Leva-Fro, som organiserer dette tilbudet på vegne av kommunen i Levanger, forteller om en laber respons fra næringslivet. Det høres i grunnen litt rart ut. Bedriftene burde i større grad kjenne sin besøkelsestid og ta ansvar, om de ble presentert en ordning som også ser gunstig ut for dem. På den måten ender man opp med ulike jobber i kommunal sektor. Det trenger ikke å være noe galt i det, men tilbudet kunne vært både større og mer allsidig om flere hadde stilt opp.

Nå er det nok fortsatt en del bedrifter som tar inn sommervikarer utenom en kommunal ordning. Særlig innenfor handelsnæringa er det mange slik jobber. De har vel et behov for ekstra arbeidskraft også utenfor sommerferien. Men det har nok blitt en god del mindre av dette, enn det som var tilfellet før. Det er nok flere som burde se på mulighetene.

Gode minner. Vi som begynner å ha en del år bak oss husker trolig med glede tilbake på de første spede skritt i arbeidslivet. Det er viktige erfaringer som en får i løpet avnoen hektiske uker på sommeren. Dette var for mange den første smaken av det «det virkelige livet», og det førte nok også til at en etterpå visste hva en ville bli når en ble voksen.