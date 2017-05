Den 16. mai i Innherred fremmes det at Verdal AP vil forsøke å bidra til en faktabasert og saklig debatt – om skolenedleggelsen. Det må være begrenset til den, i så tilfelle, for allerede 18. mai i Innherred, så kommer ordføreren med ytterligere avvik!

Jeg lurer på hva politiet hadde sagt om jeg ble tatt i 100 km/t og bare kalt det et system avvik? Hadde vel blitt verbalt filleristet vil jeg håpe! Et lovbrudd er ikke et avvik. Og i forhold til «avvik» så fikk Oslo i dag ei bot på 1, 5 millioner for ikke å gi dekkende omsorg til en dame som døde! Det «avviket» tror jeg ble et lovbrudd og!

Det som er verre er at det skjules med slik fremstilling som ordfører gjør, at lovbruddet er på mangelfull/dårlig ledelse. Og det systematisk dårlig ledelse ved at man ikke har internkontroll for å sikre seg mot konsekvenser av vedtak innen omsorgstjenestene, og ved vedtak om nedleggelse av omsorgsplasser.

I forhold til avviklingen av Ørmelen fikk kommunestyre en full gjennomgang med spørsmål til ledelsen innen omsorgstjenesten. Det vi fikk presentert var klart og oversiktlig, og med presentasjon av nødvendige handlinger som skulle til for å møte konsekvensene av nedleggelsen. I så måte hadde jeg – og har jeg – full tillit til ledelsen for omsorgstjenesten.

Men nye handlinger krever bevilgninger – vedtak – fra politikerne – fremmet av de «regjerende partier» ved ordfører.

Ved kommunestyrets behandling la i mangel av andre forslag; Venstre ved Brita Thorsen frem et forslag om ekstrabevilgning på 1 million til hjemmetjenesten for å dempe konsekvensene. Undertegnede foreslo at ledelsen inne omsorgstjenesten skulle rapportere tilbake kvartalsvis til kommunestyret om antall vedtak og avslag, ventelister og hvor mange som trenge sykehjemsplass utskrevet fra sykehus, og hvor mange plasser det var nødvendig å kjøpe for å dekke behovet. Begge forslag falt mot de «regjerendes» stemmer, og representanten Fiske (SP) for sist nevnte i tillegg.

Mitt forslag var nettopp det som er blitt påtalt som et lovbrudd ved sin mangel. Internkontroll! For en administrasjon kan bare gjøre det som vedtas og bevilges.

Nå vises den ansvarsløse ledelse seg igjen ved at man bryter demokratiets spilleregler og opptrer udemokratisk.

I et representativt demokrati, som i Norge, så er demokratiet nedfelt i hvordan saker skal behandles. Byråkratiske ordninger skal sikre en tilstrekkelig omfattende saksbehandling før vedtak fattes.

Man skal fra administrasjonen legge frem de aktuelle saker for rett komite for behandling. Komiteen innstiller saken med de aktuelle merknader til kommunestyret som behandler saken og vedtar. Eventuelt oversendes til formannskapet for oppfølging.

I Verdal kommune snur man på det, og formannskapet innstiller til kommunestyret som et brudd på avtalte saksbehandlingsregler, - som ikke er annet enn et brudd på de demokratiske spilleregler og et uttrykk for sentralisert demokrati, Sovjet måten! Slik gjør man 15 årige 17. mai taler, Catharina Gulliksen Fornes, sine ord til skamme: «Om dere voksne synes det er helt greit at deres syv år gamle sønn eller datter skal sitte på bussen en til tre timer hver dag for å komme seg til og fra skole, så skal ingen si at det er feil, for det er det som er definisjonen på frihet (vårt representative demokrati, min kommentar).

Jeg er alvorlig bekymret for en situasjon som stadig mer går over i at folk må kjempe mot sine tillitsvalgte for å bevare sine samfunn. Det knapt 50 år etter at man som fattig nasjon bygde ut skoleverk, telefon og strøm – grunnlaget for det moderne samfunn. Eldre vil ikke sitte sentralt i marmorpalasser, og barn vil ikke gå på store flotte og moderne skoler hvor de forsvinner i mengden, og er avhengig av dyre idrettsanlegg som bare organisert ungdom deltar i bruken av. Helt i orden med litt fattigslighet, bare mat og folk er gode, slik det er hjemme med gode naboer og lekekamerater!

Arbeiderpartiet sin visjon fra 1990 tallet var å bygge opp mange senter. Vi trodde det var å ta vare på distriktene – ikke tappe dem for folk. Intet samfunn overlever når kvinner ikke vil bosette seg grunnet manglende omsorg og skolegang for deres barn og eldre – og distriktene dør.

Arne Leonhardsen