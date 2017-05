Svar på FAU-lederens utfordring

I siste lørdagsutgave av avisa Innherred utfordrer FAU-leder i Leksdal, Randi Skavhaug Hallem, Verdal Arbeiderparti på et konkret spørsmål i den pågående skolestrukturdebatten.

Skolestruktur, fakta og virkelighet

Som leder for Verdal Arbeiderpartis kommunestyregruppe vil jeg svare på denne utfordringen avslutningsvis i dette tilsvaret. FAU-lederen fremsetter imidlertid en del påstander i sin utfordring som fortjener å bli kommentert først:

Verdal Arbeiderpartis valgprogram for denne valgperioden slår fast at Arbeiderpartiet ønsker å bevare dagens skolestruktur i Verdal kommune så lenge dette er økonomisk og pedagogisk forsvarlig. Dette har stått i vårt valgprogram siden førjulsvinteren 2014, ble vedtatt endelig i medlemsmøte i juni 2015, ble trykt opp i 10 000 eksemplarer og distribuert til alle husstander i Verdal kommune samt til presse og media gjennom valgkampen. Programmets forbehold ble også kommunisert av våre kandidater i leserbrev gjennom valgkampen.

Så er det slik at en del presseoppslag på etterjulsvinteren i 2015 kan ha bidratt til at forbeholdet om økonomisk og pedagogisk forsvarlighet ikke kom klart nok frem.

Gjorde «hastevedtak» om skolestruktur Midt i høringsrunden, lenge før valgprogrammet skal vedtas og med ordføreren på Spania-ferie har Ap og KrF gått ut med lovnad om å frede grendeskolene i fire nye år.

Det bør Verdal Arbeiderparti ta kritikk på at vi ikke alltid fikk til godt nok. Samtidig var det også en del presseoppslag tidligvåren 2015 som gjorde oppmerksom på forbeholdet knyttet til økonomisk og pedagogisk forsvarlighet. Derfor avhenger kanskje også manges oppfatning av dette på hvilke artikler og hvilke presseoppslag man velger å fokusere på.

Verdal Arbeiderparti legger imidlertid samme verdigrunnlag til grunn for vår vurdering av skolestruktur i dag som vi har gjort de siste 30 årene. Likevel er Arbeiderpartiet nå tvunget til å foreta et linjeskift i spørsmålet om skolestruktur. Dette kommer av et inntektsbortfall som følge av at befolkningsutviklingen i Verdal kommune ikke holder tritt med landsgjennomsnittet samtidig som vi opplever et raskt synkende elevtall, som igjen har sammenheng med rekordlave fødselstall: Bare de tre siste årene har fødselstallene i Verdal kommune vært historisk lave. Fra år 2006 og fram til år 2021 gir dette et samlet inntektsbortfall, utelukkende knyttet til elevtall, på i størrelsesorden 29 – 30 millioner kroner årlig. Bare dette alene er et høyere beløp enn totalbudsjettet på de minste skolene i Verdal kommune til sammen. På toppen av dette forsvant fra årsskiftet en prosjektfinansiering på årlige 3,5 millioner kroner til økt voksentetthet, nytt inntektssystem fra staten til kommunene gir også et årlig inntektsbortfall på 4,7 millioner kroner samtidig som et bortfall av ImDI-midler gir ytterligere 5 millioner kroner i inntektstap i året. Samlet gir dette et totalt inntektsbortfall på i overkant av 40 millioner kroner pr. år. Det sier seg selv at å skulle ta inn dette inntektsgapet over allerede pressede driftsrammer til skolene, samtidig som man skal realisere et betydelig investeringsløft i skolebygg, ikke går i hop uten at kommunestyret gjør noe med skolestrukturen.

På bakgrunn av dette har samtlige rektorer i Verdalsskolen bedt om at noe nå må gjøres med skolestrukturen. Ostehøvelen som det fremste verktøyet for å få ihop skolebudsjettene utfordrer nå skolene våre både økonomisk og pedagogisk i så stor grad at noe nå må gjøres med strukturen for å tette gapet mellom inntektene og utgiftene sammenholdt med det store investeringsbehovet i skolebygg. Denne utfordringen forsvinner ikke om man velger å snakke om noe annet. Tvert imot så vil en fornektelse av disse beinharde realitetene føre til at utfordringene forsterkes og påkaller et enda større og mer dramatisk, framtidig omstillingsbehov. Verdal Arbeiderparti vil ikke løpe fra dette ansvaret, og handlingsrommet for å kunne ta dette ansvaret har også Arbeiderpartiet forankret i vårt valgprogram. Samtidig håper Arbeiderpartiet at våre politiske kolleger i de andre partiene i kommunestyret også nå er innstilt på å ta et ansvar for at endringer må skje. I motsatt tilfelle må det i så fall legges frem troverdige og realistiske, alternative forslag som har reell økonomisk inndekning. Fram til nå er ingen slike forslag reist i de folkevalgte, politiske organer i Verdal kommune. Tiden for å være misfornøyd med alle prioriteringer uten å presentere alternative løsninger er imidlertid nå over. Virkeligheten Verdal kommune nå står overfor i skolestrukturdebatten krever politisk mot til ikke å la seg ramme av handlingslammelse.

Når det gjelder debatten om kommunesammenslåing med Levanger kommune så har ikke Verdal Arbeiderparti gjort bevaring av grendeskoler til et sentralt poeng i denne debatten. Skolestruktur ble gjort til et poeng i intensjonsforhandlingene av Levanger-ordfører Robert Svarva, som tilbød delegasjonen fra Verdal en 10-årig fredning av skolestrukturen i Verdal dersom kommunene slo seg sammen. Dette falt imidlertid i fisk når ordføreren på Levanger ble utfordret på virkningsdato, samtidig som ikke minst også Senterpartiets Marit Voll avslo tilbudet med begrunnelse i at Verdal kommune uansett kom til å måtte gjøre noe med skolestrukturen. Dette kan bekreftes av tilstedeværende representanter fra forhandlingsdelegasjonen samt evt. tilstedeværende presse. Mindretallspartienes leder, Marit Voll selv, ser imidlertid - på bakgrunn av hennes opptredener i ulike folkemøter på førjulsvinteren 2016 - ut til å ha glemt denne uttalelsen.

Levanger kommune er imidlertid den kommunen i Nord-Trøndelag som mest radikalt har endret sin skolestruktur de siste årene. Uten at behandlingen av skolestruktursaken i Verdal skal forskutteres i dette innlegget så er det ikke sikkert at Verdal kommune skal være like radikal. I en sammenslått kommune ville det for øvrig vært en utopi å tro at det ville være mulig å forsvare, overfor en befolkning med tyngdepunktet på Levanger, å holde seg med to forskjellige strukturer innenfor én og samme kommune.

For Verdal Arbeiderparti var det sentrale poenget i debatten om eventuell kommunesammenslåing med Levanger de to kommunenes gjeldsgrad, og den risiko og de følger denne måtte ha for investeringsmulighetene til en ny kommune i de områder som i dag utgjør Verdal kommune. Frem til i dag er det ikke på et eneste tidspunkt presentert et troverdig resonnement som bestrider logikken bak at en mye større gjeld pr. innbygger i Levanger kommune, enn i Verdal kommune, ville ha forringet muligheten for det store og offensive investeringsprogrammet vårt lokalsamfunn nå står overfor både på skole og helse- og omsorgssektoren. Tvert imot så viser seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Helge Holthe, sin presentasjon av Kommuneproposisjonen, datert 15. mai 2017, at Levanger kommune har en netto lånegjeld pr. innbygger på 134,1 % pr. 31.12.16 kontra Verdal kommunes 97,4 %. Dette gapet er det fortsatt Verdal kommunes innbyggere som ville ha måttet tette ved en eventuell sammenslåing med Levanger. Konsekvensen da ville fort kunne blitt at det store investeringsprogrammet Verdal kommune nå er på vei inn i ikke ville kunne blitt realisert – verken på skole eller helse- og omsorgssektoren.

Elevtallsutvikling. Tallene administrasjonen i Verdal kommune opererer med når det gjelder elevtallsutvikling er fakta. Årsaken til at 5-årsperspektivet har stått sentralt når skolestruktur og elevtall er blitt diskutert denne vinteren er at dette, av helt åpenbare biologiske årsaker, er det lengste perspektivet som er mulig å ha på faktiske fødselstall. Jeg registrerer at SSBs middelprognose blir trukket fram i debatten ved flere anledninger – også av FAU-lederen. Det vil imidlertid være svært urealistisk å legge SSBs middelestimat på elevtall til grunn – spesielt i et syklisk samfunn som Verdal – og spesielt når vi vet at våre egne, faktiske, kjente fødselstall indikerer at elevtallet vil legge seg på et nivå under SSBs «Lav-vekst»-prognose. Derfor velger Arbeiderpartiet å forholde oss til tallene som er sikrest, og som rådmannen legger til grunn i sitt høringsnotat; faktiske fødselstall.

Når det gjelder dimensjonering av fremtidig kapasitet i Verdalsskolen så er det en svært lang vei fra å gjøre strukturgrep i Verdalsskolen i dag og fram til en eventuell underdimensjonering. Det vi vet i dag er at vi har en betydelig overkapasitet i verdalsskolen. I sum har Verdal kommune om lag 12 000 kvadratmeter større skoleareal enn snittet i landet. Dette tilsvarer arealet til hele Verdalsøra Barne- og Ungdomsskole til sammen – en skole som er dimensjonert for i størrelsesorden 800 elever. Verdalsskolen må derfor dimensjoneres til et nivå som gjør at inntektene utligner utgiftene i større grad enn de i dag gjør. Underdimensjonering i Verdalsskolen er derfor å betrakte som en lite aktuell problemstilling ved denne korsveien.

Avslutningsvis er min oppfordring i den videre debatten at vi ikke sporer av og diskuterer alle andre ting enn hva denne debatten i realiteten dreier seg om. Skolestrukturdebatten dreier seg egentlig om to ting: Et betydelig inntektsbortfall, og ikke minst et betydelig investeringsbehov i skolebygg. Forsøk på å avfeie faktagrunnlaget som usant eller å fremstille dette som en hastverksprosess tjener ikke til annet enn å avspore debatten. I Verdal kommune har vi diskutert skolestruktur over mange år, og ved mange korsveier. Til grunn for dagens debatt ligger et høringsnotat på 60 sider, 21 ulike vedlegg, en 8 ukers høring som har gitt 50 ulike høringsuttalelser. I 2015 ble kommunen kritisert for å ha brukt penger på en utredning av skolebyggenes tekniske standard: Kommunen hadde utredet for mye. I dag kommer kritikken fra enkelte hold på at kommunen har utredet for lite. Til syvende og sist så er imidlertid faktum slik at kommunen nå må håndtere et inntektsbortfall på i størrelsesorden 40 millioner kroner årlig, og løse et stort behov for opprusting av mange av skolebyggene i Verdalsskolen. Når vi nå tvinges inn i denne strukturdebatten – nettopp på grunn av disse forholdene - så er det etter Verdal Arbeiderparti sitt syn viktig at det tas en beslutning som står seg over tid – både hva gjelder strukturen, men ikke minst også kvaliteten på skolebyggene. Det er der skolestrukturdebatten nå hører hjemme, og det er der Verdal Arbeiderparti kommer til å føre den.

På bakgrunn av dette blir min utfordring i retur til FAU-lederen:

Hvordan vil FAU Leksdal reise kapital for et betydelig investeringsløft i skolesektoren i Verdal, eksempelvis ved å bygge en ny skole på Stiklestad, hvis ikke noe skal gjøres med skolestrukturen?

Arild K. Pedersen

Gruppeleder

Verdal Ap