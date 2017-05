Arbeiderpartiets «Lurenøkkel»: – Låser skoler LÆL

SVIDDE VERDIER: Verdal Arbeiderparti gjorde seg HERLIG for velgerne våren 2015, med NEI til nedlegging av grendeskoler. AP løftet seg selv opp som SUVERENE, først og foran, alle andre politikere. AP sa: ”Dette er jo først og fremst et VERDI-VALG” - skrøt de røde... Det lukta svidd valgflesk på lang vei !

ERKJENNELSES VEGRING: Man trenger ikke være Snåsa-kall, for å forstå at her er det SÅPE-SLEIPE formuleringer, som vår langtekkelige ordfører-posisjon og ny-innvidd gruppeleder i AP, gjør seg til talsmenn for...

SPÅDD I KOMMUNESTYRE – 1: John Hermann, påpekte fra talerstolen, da saken var oppe i 2015 (FØR valget...), at her har Iversen og Pedersen, lagt inn en LURENØKKEL i «verdi-formuleringen...»

SPÅDD I KOMMUNESTYRE – 2: John Hermann hevdet også, fra talerstolen i kommunestyret; at Arbeiderpartiet hadde gitt seg selv et dårlig skjult PASS-ORD ut bakdøren, om de ville svikte sitt eget verdivalg etter 2015...

SPÅDD I KOMMUNESTYRE – 3: Så spådde John Hermann også, fra den samme talerstolen, at Arbeiderpartiets verdivalg ville GÅ UT PÅ DATO, før neste valgperiode var over...

JOHN HERMANN`s VERDIVALG – 1: Arild Pedersen, la opp til harselas over at John Hermann i et budsjett-forslag, heller vil selge rådhuset, enn å legge ned skoler!!! – òg; hvorfor jeg ikke hadde tatt med meg Herredshuset i samme slengen...

JOHN HERMANN VERDIVALG – 2: Jeg måtte bare korrigere Arild Pedersens historieløshet, i dette tilfellet: «Jeg har allerede foreslått å selge Herredshuset...»

JOHN HERMANN VERDIVALG – 3: Jeg vil heller bevare grendeskolene, enn å bevare Verdal Rådhus og Herredshuset.

John Hermann