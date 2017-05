Hvordan kan dette skje?

Jeg leser alt om nedlegging av både sykeheimsplasser og grendeskoler. Veldig glad for fylkesmannens rapport.

På meg virker det som disse sakene er lite gjennomtenkt. Hva kommer det av? Kanskje det sitter noen på toppen som har vært der for lenge, og tror de kan gjøre som de vil.

Er det ansatt noen i helse og omsorg som ikke har den utdannelsen og kompetansen som de bør og skal ha?

Eller er det slik at de som sitter i styre og stell tror at de vet best hva som er riktig? Hvis det er så at penger blir vurdert opp mot folks helse og trygghet gir jeg ikke mye for helse og omsorg.

Når det gjelder skole og utdanning er det en skole som aldri blir nevnt og som jeg selv synes er den viktigste. Det er livets skole. Den har jeg selv gått på, så jeg vet hva jeg snakker om. Når det gjelder skolenedlegging så er jeg ikke så sikker på lønnsomheten ved det. Her må flere tenkte på hva som er best for barna. Hvorfor i alle verden all denne sentraliseringen?

Det er også et uttrykk som jeg savner i disse sakene. Det er ordet sunn fornuft. Kanskje det ikke står i ordbøkene lenger?

Selv om det er stortingsvalg til høsten så kan jo det likevel få innvirkning på hver enkelt kommune.

Hvorfor være stor når man er lykkelig som liten.

Haldis Marken