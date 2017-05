Det nærmer seg tid for vedtak i skolestruktursaken i Verdal. Tid for alvor.

Ordfører Iversen og komiteleder Reitan hadde et innlegg i Innherred forrige uke der de argumenterte for hvorfor endring i skolestruktur er tvingende nødvendig. Der ser vi tydelig hva hele saken dreier seg om: økonomi.

I debatten om kommunesammenslåing var grendene og skolestruktur brennhete tema i debatten.

Ordføreren stilte det retoriske spørsmålet i ett leserinnlegg helt på tampen: «Vil en eventuell ny, stor kommune prioritere en desentralisert skolestruktur?». Så kom høsten, og ordføreren gikk selv inn for å legge ned grendeskolene. Verden var plutselig endret. Noe den selvfølgelig ikke var.

Nedgangen i elevtallet har vi sett lenge. Det er bekymringsverdig, og har vært gjenstand for debatt i ulike politiske fora i en årrekke. Som regel blir dette tullet bort med hvem i salen som kan bidra med flere fødsler og ikke. Det skjer fordi det ikke noe enkelt svar på hvordan vi skal snu denne utviklingen, men Senterpartiet har ingen tro på at en storstilt sentralisering av skolene våre er løsningen.

På ett område er det skjedd en dramatisk utvikling. Nemlig at innbyggertallet i 2016 gikk ned, for første gang på svært mange år. Heldigvis er det en god utvikling de første tre månedene av dette året. En videre nedgang i innbyggertallet hadde vært krise. Dette er vi enige om i det politiske miljøet i Verdal, men det er medisinen vi er uenige om.

I leserinnlegget til ordføreren og komitelederen henvises det til Levanger, Steinkjer og Stjørdal og skolestrukturdebattene som går i kommunene rundt oss. Også i Stjørdal er Ap største forkjemper for nedleggelse av grendeskoler. Det virker som det er den nye distriktspolitikken til Ap.

Jeg får noen ganger inntrykk av at alle kommunene rundt oss har lagt ned de fleste skolene og at det bare er her i Verdal vi har skoler utenom sentrum. Det er selvfølgelig ikke sant.

Den politiske ledelsen i Verdal glemmer å telle opp antall skoler i kommunene rundt oss. Stjørdal, Levanger og Steinkjer har alle flere skoler enn oss i dag. Før vi gjør noe med vår skolestruktur. Avhengig av hvilken skolestruktur flertallet går inn for, så kan vi ende opp med den mest sentraliserte skolestrukturen av de store kommunene i Nord-Trøndelag, selv om vi er blant kommunene med størst geografi.Steinkjer kommunes skolesatsing ble omtalt i T-A nylig. Steinkjer sitt perspektiv på skolesatsing går til 2033, etter en prognose på elevtall utarbeidet av Norconsult. Alle tabeller i Verdal kommunes utredning stopper på 2022.

At noen av skolene våre har et enormt behov for renovering er det ingen som helst tvil om. En av diskusjonene i kommunestyret har vært hvilken standard som skal ligge til grunn ved renovering av gamle skolebygg. Sist skolestruktursaken var til behandling, der Ap garanterte for skolestrukturen i inneværende periode, ble vi enige om ordlyden «renovering til akseptabel standard». Dette vil selvfølgelig gi en helt annen kostnad, og er fullt mulig å gjennomføre. I forrige rapport om standard på skolebygg ble det anslått en kostnad på 56 millioner for å få skolene utbedret til akseptabel standard. TEK10 kravet gjør at kostanden er på 400 millioner. Det kan ikke være slik i Verdal at all renovering må være nybygg for å møte TEK10. Da vil vi få en lånegjeld hinsides all fornuft. For oss som har hus fra 50-tallet er jo en av fordelene nettopp det at vi slipper alle krav som ligger til nybygg.

Så var det denne medisinen som pasienten Verdal kommune skal ha.

Skolestruktur handler om hva slags samfunn vi ønsker. Bygda mi består av mange livskraftige grender, fullt av engasjerte innbyggere med pågangsmot som skaper livskvalitet og vekst. Det er innbyggerne som gjør vår visjon til virkelighet. I sentrum, og i grendene.

Vi må legge til rette for at hele Verdal skal utvikle seg videre, jobbe for vekst og verdiskaping. Da er skoler i nærmiljøet en avgjørende faktor. Skolene i grendene har en helt annen funksjon enn for oss som bor i sentrum. Skolene er limet. Det er der mye av aktivitetene holdes, og samholdet skapes.

Vi må få mere trykk på tomte- og boligutviklingen i Verdal. Vi må med entusiasme jobbe for økt bosetting utenfor sentrum, der vi har skoler med ledig kapasitet. Alt henger sammen med alt.

For meg som bor i sentrum er det ett spørsmål jeg må stille meg selv: Hadde jeg vært villig til å sette 6-åringen min på bussen om morgenen og sende han til Stjørdal eller Hommelvik for å gå på skole?

Det er nemlig slike avstander vi snakker om.

Verdal Sp