Skolestruktur og hastverk

Mandag ble kommunestyret orientert om 24 millioner i overskudd for 2016, og kommende torsdag skal formannskapet behandle rådmannens innstilling på nedleggelse av grendeskolene. Dette innebærer samtidig færre lærere og en betydelig kostnadsøkning innenfor skolesektoren. Det som mange fryktet skulle bli en «skinnprosess», føles akkurat som det. Kritikken mot prosessen har vært massiv både når det gjelder tidsbruk og innhold, men det preller av som vann på gåsa. Vedtak skal bankes gjennom i god tid før neste kommunevalg. Vi tror likevel at følgende sitat fra Arild Kvernmo Pedersen (4. februar 2015) vil henge med mange frem til da: «Jeg er stolt av å kunne garantere verdalingene at alle grendeskolene har en fremtid i neste fireårsperiode dersom det er opp til oss».

Vi hadde en klar beskjed til politikerne i høst. Fjern innsparingsforslaget på 1,2 millioner i 2017-budsjettet slik at det blir tid til en god prosess. Dette ble kalt uansvarlig og avvist. Resultatet har blitt en prosess veldig mange er misfornøyd med, og det har ikke engang blitt tid til å behandle saken i fagkomiteen. Hva er det vi holder på med? Det legges opp til en dramatisk endring av Verdalssamfunnet, men vi skal ikke ta oss tid til å gjøre et redelig arbeid!

Det er rådmannen som er ansvarlig for at saker er forsvarlig utredet. Når det ikke er tilfelle er det politikernes oppgave å sette ned foten. Arbeiderpartiets tause majoritet må spørre seg selv; kan vi være med på å banke gjennom en så alvorlig sak etter denne skinnprosessen? Vi har tidligere påvist feil i millionkronersklassen, men dette har ikke blitt korrigert. Tallene er beregnet ut ifra mange svært tvilsomme forutsetninger, knyttet til TEK 10, behov for tilleggsareal, avskrivningsregler med mer. Dette er forutsetninger fagkomiteen burde hatt styring på. I stedet ble dette diskutert på bakrommet, med «noen politikere». Hvem dette var vil ikke rådmannen offentliggjøre. Ordfører Bjørn Iversen viste i Innherred 16. mai til Stjørdal kommune som har gjennomført sin skolestrukturprosess. I Stjørdal kommune ble det beregnet en innsparing på ca. 14 millioner ved nedleggelse av tre grendeskoler. Også i Stjørdal ble rådmannen utfordret på tallgrunnlaget i utredningen. Der ble det regnet på nytt, og nytt tall for innsparinger ble 7,8 millioner! Slike feil i tallgrunnlaget gir ikke bare feil beslutningsgrunnlag for politikerne, det vil også ha langsiktige økonomiske konsekvenser. Stjørdal kommune endte forresten opp med å bevare 2 av 3 grendeskoler.

Det at rådmannen og Arbeiderpartiet velger å svartmale framtidsutsiktene i forhold til elevtall er skremmende. I Leksdal arbeides det aktivt for å skape vekst. Det opereres med et femårsperpektiv for elevtall i Verdal! Ser man igjen til Stjørdal legges det frem elevtallsprognoser til 2040, på skolekretsnivå. De har også nedgang i elevtall for de fleste skolekretser i et kortsiktig perspektiv. Men, den langsiktige prognosen viser at dette snur ganske snart. Arild Kvernmo Pedersen er ikke bekymret for underdimensjonering av Verdalsskolen. Det er mulig den totale kapasiteten blir god nok, men for enkeltelever som opplever overfylte klasserom på sin skole betyr det lite. Det er våre barn som må ta konsekvensene av dette politiske spillet. Skolekretsene Stiklestad og Leksdal har hatt opp i 309 elever, og den planlagte nyskolen skal dimensjoneres for 250 elever. Samme forhold gjelder for nye Vinne skole. Hvordan blir utviklingen på Verdalsøra? Vuku ungdomsskole vil være underdimensjonert fra dag en! Dette er jo galskap! Vi kan ikke vedta en dramatisk omlegging av skolestrukturen uten langsiktige prognoser for elevtall på skolekretsnivå.

Vi ber politikerne om å trekke pusten, vi har tid til å utrede denne saken videre. Kvaliteten på utredningen kan ikke måles i antall sider, det er innholdet som teller. Beslutningsgrunnlaget er ikke godt nok.

Gi fagutvalget ansvar for å restarte prosessen og legge forutsetningen for de videre utredningene. Med på veien kan dere få to gladsaker. Rekordoverskudd for kommunen i 2016 er verdt å ta med seg.

Den andre gladsaken er at antall kvinner i alderen 25-34 år har økt med 11 prosent på ett år. Fra bunnåret 2011 har antallet kvinner i denne aldersgruppen økt fra 777 til 931! Vi tror elevtallet i Verdal på sikt går mot nye høyder.

Gjermund Gomo

Randi Skavhaug Hallem

for arbeidsgruppa FAU Leksdal