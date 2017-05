Innlegg til Arild K. Pedersen gruppeleder Verdal Ap sitt tilsvarende tilsvar fra Verdal Arbeiderparti til FAU-lederen, Randi Skavhaug Hallem sin FAU-utfordring til Verdal Arbeiderparti fra siste utgave av lørdagsavisa Innherreds utgave sist lørdag til Verdal Arbeiderpartis kommunestyregruppe som fortjener en del ufordringer som han, Arild K. Pedersen avslutningsvis tar som en utfordring som leder for Verdal Arbeiderpartis kommunestyregruppe vedr. skolestrukturebatten i Verdal Arbeiderpartis valgkampprogram for denne valgperioden som Arbeiderpartiets gruppleder slår fast.

Her finner du hele innlegget fra Arbeiderpartiets gruppeleder Arild K. Pedersen.

PEDERSEN – jeg har lest ditt innlegg – to ganger faktisk – det var en helvetes utholdenhetsprøve.

PEDERSEN – du bedriver ordgyteri og formuleringsdiaré og prøver å overgå begrepet polemikk fra din politisk pedestal, som ber om satiriske observasjoner.

PEDERSEN - jeg skjønner at du er for nedleggelse av grendeskolene og at du forsvarer Ditt Arbeiderparti med den type pondus en politisk broiler har en demokratisk rett til å ikle seg, men hvorfor kan du ikke bare si det mye enklere i stedet for å prøve å «drepe» min interesse for den viktigske skolepolitiske debatt vi kanskje noen gang har hatt i Verdal!

PEDERSEN – du fortjener å bli vurdert ut fra det metriske system. Ditt innlegg er på 90,5 cm. 22,7 cm brukes på å Levanger kommune. Hvorfor det? Ikke plag Randi Skavhaug Hallem med Robert Svarva, da, om hvorfor du vil legge ned 4 grunnskoler i Verdal´n.

Les også: Her er innlegget fra FAU-lederen i Leksdal, Randi Skavhaug Hallem: «Skolestruktur, fakta og virkelighet »

PEDERSEN – du bruker 1604 ord på å svare FAU-lederen. 1604 ord på å; forklare, oppklare, bortforklare, ikke minst AVKLARE, men jo mer du klarlegger – vikler du deg inn i en «kangro-vev» av klargjøringer som……tilhører Eides språkprogram på TV.

PEDERSEN - den 9.april 2016 var det portrettintervju med ordfører Bjørn Iversen i T-A.

Innledning: Han har språket i sin makt. Og ordfører Bjørn Iversen mener det ligger mye makt og innflytelse i godt språk.

Dette bør du ta opp med din mentor ved første høve, PEDERSEN.

PEDERSEN – du kan jo i tillegg kontakte folk som absolutt kan å skrive kronikker og innlegg f.eks Hildegunn Slottemo eller Roar Tromsdal ved Nord Universitet Tromsdal har foressten Hovedoppgave i Retorikk fra universitet - og PEDERSEN, jeg har oppfattet at du tilhører Verdal Arbeiderparti, så du hadde ikke trengt å presisere det 15 ganger i innlegget som utgjorde ca. 42,7 cm.

Innlegg Skolestruktur og hastverk Vi ber politikerne om å trekke pusten, oppfordrer Randi Skavhaug Hallem og Gjermund Gomo.

Det vil jeg kalle dårlig utnyttelse av spalteplass for Verdal Arbeiderparti i skolenedleggelseshastesaksdebatten.

Arnulf Haga

interessert i skoledebatt