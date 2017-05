Aldri gi opp

Da jeg skrev artikkelen «hva betyr det å være flyktninger» handlet det om hvor jeg kom fra, og tankene om at jeg aldri skal komme tilbake igjen.

I dag tenker jeg ikke bare på mitt hjemland, eller på faren min som jeg kanskje aldri skal få se igjen, ikke om folk som flyttet, ikke om politikk... ikke om døden. Jeg skal fortelle hva det betyr å være flyktning - i hele verden.

Når jeg skriver, gjør jeg det ikke bare for meg selv. Jeg skriver ikke for å bli berømt, eller for å tjene penger. Jeg skriver for det er min ambisjon, en ting som jeg kan bli god til å gjøre. Dette er ting jeg føler gud ga til meg som en mulighet for å hjelpe, og ikke skade andre.

Jeg har aldri tenkt på å forandre folk. Når jeg skriver om kvinnen som er forfulgt eller undertrykt, gjør jeg det for å hjelpe henne. Ikke for å slåss med mannen, fordi jeg ikke ser på mennene som mine fiender.

Jeg gjør det ikke for at kvinner skal be om skilsmisse og forlate sine familier. Jeg gjør det for kvinner som ikke fikk sin frihet på en enkel måte og som vet hva det betyr ikke å ha verdi eller personlighet.

Jeg er en ung, enslig mor. Det er ikke lett for noen kvinne, heller ikke for meg da jeg aldri tenkte å bli mor så tidlig, på et fremmed sted uten min familie. Med et barn må jeg nå kjempe med tiden, for å være både far og mor på samme tid. Ikke bare i mitt hjem, men også utenfor må jeg alltid være to personer, som mann og kvinne som holder hånd.

Noen sier at jeg er en sterk kvinne, som ikke er redd for noen ting. De vet ikke at jeg var den mest sjenerte jenta i verden, det bortskjemte barnet som ikke tok ansvar for sine feil, som gråt for den minste ting.

Hvordan har jeg blitt denne kvinnen? Hvor kom min styrke fra?

Den kom fra krigen, da jeg så at min mor døde og ingen hjalp henne, den lange tiden på vei hit, og et mislykket forhold. Ja, fra her kommer den sterke damen, som har ingenting å tape – bare hun og hennes barnet.

Stryken kommer fra forferdelige, grusomme erfaringer, og tiden da jeg burde ha vært den sterkeste for å stoppe skinte menn som ser på kvinner som en kropp tilgjengelig for syke ønsker. Nå har jeg styrke til å si «NEI». Og jeg gråter ikke, fordi her er ingen varm familiearm skal tørke tårene mine.

I dag skal jeg slåss for mine drømmer, fordi det ikke handler bare om meg. Det er også kampen for de personene som fortjener at noen snakker og skriver for dem.

Jeg skal ikke se mellom fingrene og alltid støtte kvinner med svake stemmer, med barn. Og jeg skal akseptere konstruktiv kritikk. Men jeg vil kjempe mot enhver som vil motsette seg mine drømmer. Jeg vil ikke tillate at noen stopper meg, eller avskrekker meg. Jeg vil fortelle sannheten, selv om det plager noen.

For alle vanskelige erfaringer har jeg opplevd, for hver person jeg stolte på, for hver tåre jeg har felt, for hvert øyeblikks smerte i livet mitt, for min sønns øyne, for støtten til min kjærlighet og mine venner og for deg mamma... jeg skal aldri gi opp hva som enn skjer.

Reem Alatasi

Flyktning fra Syria

Bosatt i Verdal. Utplassert på språktrening i lokalavisa ukentlig.