Levanger kirke er ikke så pen lenger

Levanger-kjerka

Kjerka vår e et midtpunkt i by’n,

men kjerka den e et sørgelig syn,

med maling som flasse,

og murpuss som dætt,

æ sei te mæ sjøl: kain det vårrå rætt

at kjerka ska stå der te forfall og skam,

nu e den i ferd med å miste sin ham,

fra den tid da den sto der så stolt og kvit,

vi får håp den igjen vil komme dit.

Ein trøng itj å være nån kirkegjenger,

for å sjå at her må vi finne penger

til å pusse opp bygget som romme så my,

og bør stå som ein stolthet i vårres by!

Vi som leve i verdens rikeste land,

vi må da ha råd te å sette i stand

kjerka; som betyr så my for så mange

så mye kan vi da vel forlange?!

Papirhanen