Norge ut av EØS

På Østlandet er de 6 største bemanningsbyråene større enn de 6 største entreprenørene. Også i andre bransjer har bruken av midlertidige arbeidskraft fra bemanningsbyråer stort sett blitt reglen og ikke unntaket ved oppbemanning.

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er de store etiske problemene med bemanningsbransjen.

Men i tillegg er det et problem at bemanningsbyråene ikke tar ansvar for HMS eller kvalitet på produktet. De blir heller ikke med å tar ansvar for produktivitet, og økonomi i prosjektene da de har sin margin/fortjeneste i utleieraten. Det er en forretningside som det er umulig å tape penger på.

Denne modellen står i sterk kontrast til den norske arbeidslivsmodellen, og vi ser nå at innleie fra lavkostland påvirker produktiviteten og grunnlaget for lønnsdannelsen i Norge. Hele poenget med bruk av arbeidskraft fra lavkostland er å innføre konkurranse i forhold til det etablerte lønns og arbeidsvilkår i Norge.

En annen trussel i forhold til den norske modellen er den negative utviklingen i kompetanse. Vikarbyråene har hverken mulighet, eller noe ønske om å ta ansvar for fagutvikling gjennom lærlingeordninga. Rekrutteringa til yrkesfag svekkes.

En annen utfordring er videreutvikling av fagarbeidere, hvilken arbeidsgiver ønsker å kurse og utvikle en arbeidstaker som om 3 – 6 eller 9 måneder jobber for konkurrenten. Denne type arbeidsorganisering som importeres gjennom EØS-avtalen er lavkompetansestrategi!

Utstasjonering – tjeneste og vikarbyrådirektivet er laga av EU for det europeiske arbeidsliv. Vi ser nå hvordan EØS-avtalen gir den europeiske arbeidslivsmodellen som kjennetegnes av lav produktivitet, kompetanse og lønn fritt spillerom i det norske arbeidsliv.

Resultatet er at den norske arbeidslivsmodellen med høy produktivitet, kompetanse og lønn taper i kampen med det europeiske arbeidsliv, og vårt samfunn blir mer og mer likt EU og velferdsstaten blir vanskeligere å forsvare gjennom tap av produktivitet og skatteinntekter.

Det viktigste spørsmålet er ikke om det fins alternativer til EØS-avtalen, alternativene er der. Det viktigste spørsmålet er valget mellom EØS avtalen eller velferdsstaten.

Løsningen er ikke ja takk begge deler!

Si opp EØS-avtalen og forsvar velferdsstaten!

Ståle Johansen

Leder Nord Trøndelag Nei til EU