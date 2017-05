Veita Vel etterlyser sentrumsplan-svar

Veita velforening skrev i mars i år brev/epost med påfølgende påminnelse i april til alle medlemmer pluss varamedlemmer i Komite Plan og samfunn med et håp om at hver enkelt skulle svare på de spørsmål vi stilte. Dette har ikke skjedd.

I tillegg sendte vi i januar en oppfordring til kommunestyrets medlemmer. Ingen av disse henvendelsene er besvart med et hederlig unntak. På bakgrunn av dette sitter vi igjen med følgende spørsmål til alle politikere i Verdal: Hvorfor får ikke frivillige organisasjoner eller enkelt personer svar på enkle spørsmål som befolkningen er opptatt av?

Da kommunedelplan for Verdal By ble behandlet i Komite plan og samfunn den 22.11.2016 fikk rådmannens forslag til vedtak flertall med noen få unntak. Dette innebærer at området ved Hagabakkan – Elvepromenaden benevnt som Brygga II omreguleres fra friområde til boligformål og friområde.

Veita Vel har i sin høringsuttalelse pekt på at dette er svært uheldig og vil forringe friområde Hagabakkan – Elvepromenaden betydelig.

Vår begrunnelse går i korthet ut på følgende argumenter for fortsatt friområde:

Det mest brukte friområde i Verdal Sentrum. Med 1 000 underskrifter forrige gang forslaget kom opp mener vi det viser at det er flertall i befolkningen mot å bebygge området.

Benyttes av skoler, barnehager, treningssenter, folk fra hele Innherred i alle aldersgrupper.

Friområder viktig for folkehelsa. Med planlagt storstilt boligbygging i sentrum (nå sist Domus-kvartalet) vil behovet for friområder i umiddelbar nærhet til sentrum og ikke minst nært elva øke betraktelig.

De nye planene for boliger i sentrum vil etter Veita Vel sin oppfatning føre til at det ikke vil være behov for boligbygging på friområde.

Promenaden som starter ved Hagabakken ble stemt frem på andreplass i den nylige kåringen av friluftsområder i Verdal kommune. Dette ser vi som en bekreftelse på at befolkningen i Verdal er spesielt opptatt av Hagabakken og den mye brukte Promenaden. Friområdet blir brukt av alle årsklasser av befolkningen. Barnehager, friluftsgrupper, treningssentre, og skoler hele året.

Det er i dag tilrettelagt for grill og etc. Veita Vel sine planer for området spenner vidt og dekker behovet for hele befolkningen i samarbeid med planen som Verdal kommune har for Moeparken. Veita Vel vil bidra til å utvikle område, men ser liten hensikt i det hvis det omreguleres til boligformål.

Kjære politikere, her har dere anledning til å bidra til økt bolyst for innbyggerne i Verdal ved at dere fremmer forslag om og stemmer for at Brygga II fortsatt skal være friområde

Og dette er spørsmålene vi ikke fikk svar på:

1. Vår høring ble, sammen med øvrige høringsuttalelser, av Rådmannen lagt i en pott og det ble lagt opp til en samlet avstemming av kommunedelplan i KPS (med forslag fra Rådmannen om ikke å ta hensyn til noen av høringsuttalelsene). Kan en samlet avstemming, slik du ser det, påvirke resultatet i den enkelte sak?

2. Hvorfor stemte du slik du gjorde? Vi ber om at du kort orienterer oss om hvilke argument du mener taler for en omregulering/ikke omregulering

Per Otto Røiseng

Leder Veita vel