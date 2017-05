En kulturinstitusjon som er i utvikling

Jeg kjenner mange som har et nært og godt forhold til biblioteket. De har vokst opp med det. Biblioteket har vært en av deres viktigste leverandør av kunnskap og opplevelser helt siden de lærte seg kunsten å lese. Også for egen del har jeg opp gjennom åra vært en over middels forbruker av denne helt spesielle institusjonen i vårt samfunn.

I barne- og ungdomsåra da vi slukte alt vi kom over av mer og mindre interessante bøker. Etter hvert ble tilbudet også utvidet til musikk og lydbøker, en plass for å lese nyheter eller bli kjent med andre medier av ulikt slag. Gjennom åra har biblioteket vokst fra å være verdifulle boksamlinger til å bli kulturinstitusjoner i vid forstand i lokalsamfunn over det ganske land. En møteplass og et kunnskapssenter som vi i dag tar som en selvfølge, uten at vi skal være helt sikre på at vi skal gjøre det.

I utvikling. Biblioteksjefen i Levanger, Vidar Lund, har et interessant innlegg på trykk i dagens lokalavisa. Hva skal biblioteket være? Hva skal vi satse på de neste fem til ti åra, spør Lund i et innlegg der han tar oss med på en liten vandring i det moderne biblioteket, som formidler, kulturinstitusjon og møteplass for mange av oss. Det viktigste i Vidar Lunds innlegg er likevel de spørsmålene han stiller. Hva slags rolle skal biblioteket ha i framtida? Hvem skal prioriteres når nye tilbud skal utvikles? Ønsker vi et bibliotek som tar en rolle som debattarena, som kan være en «gjær som får lokalsamfunnet til å heve seg»?

Har muligheter. Våre bibliotek har en rik fortid som har gitt mange store gleder opp gjennom livet. Bibliotekene har også ei rik framtid om de utvikler seg videre i den retninga vi ser og har sett de siste åra. Jeg har stor sans for det som har skjedd med å utvikle biblioteket som møteplass, der de evner å løfte vise fram spennende tema som enten formidles eller settes under debatt. Frammøtet på slike kvelder viser at de her fyller et behov. At virksomhetene består av engasjerte medarbeidere som ikke er redd for å prøve noe nytt, taler også godt for det som skal skje framover. For å få det best mulig bør den som kjenner for det ta biblioteksjefen på alvor, ved å ta del i diskusjonen og fortelle dem hva som er bra og hva som kan bli bedre.

(Lederkommentar i Innherred 30. mai 2017)