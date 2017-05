Etterlyser andre meninger i Verdal Ap

Som nær nabo til Ness Oppvekstsenter hvor både jeg og mine barn har fått våre grunnleggende kunnskaper, følger jeg debatten om nedleggelse med større og større bekymring.

Skolen er jo ikke veldig gammel med en stor og flott gym.sal fra 1987 som siste tilskudd.

Gammelskolen, som har stått støtt siden 1899 nyttes i dag til SFO.

Det som forundrer meg , er om alle i APs kommunestyregruppe og øvrige medlemmer, er enige i å legge ned de 4 skolene som foreslås.

Eller er frykten for partipisken så stor at noen ikke tar sjansen på å gå ut med egne meninger?

Leste nettopp at 2016 var et godt økonomisk år for kommunen. Fortsett slik.

Hva som er lønnsomt eller ikke bør settes «på vent». Dere må ta innover dere at Verdal alltid har vært, og fortsatt bør være, en kommune for alle med levende bygdesamfunn helt ut til riks- og kommunegrenser.

Derfor bør dere (Arbeiderpartiet m/flere) avlyse hastverksaken med skolenedleggelsene i år, tilfeldigvis midt mellom 2 valgperioder, og la saken modnes f.eks 2 år fram i tid, og ta den opp igjen i rimelig tid før valget i 2019.

Hva er det forresten tenkt å gjøre med de evt tomme skolelokalene ? Selge ? Rive ?. Antar det vil påløpe en del faste utgifter til strøm og et visst vedlikehold om de blir stående ubenyttet også.

Til slutt et forslag som jeg ikke har sett på trykk.

Ettersom jeg har oppfattet, er Ørmelen skole i dårlig forfatning. Hvorfor ikke legge ned den og kjøre elevene opp til Vinne, Ness, Garnes eller til en utvidet/ny Stiklestad skole?

Men det er mulig dette blir feil tankegang, det blir jo desentralisering, og ikke sentralisering. Men skolebussene må jo gå i begge retninger uansett, med 6- og 7-åringer sittende på i timevis.

«Politikk er altfor alvorlig til å overlates til politikere» (Charles de Gaulle), men unntak finnes selvfølgelig.

Ønsker innbyggerne «Godt valg 2019».

Åge Barli