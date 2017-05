Kan noen ta ansvar i Verdal sentrum?

Hvordan går det an at teknisk etat i Verdal kommune får lov til å sperre den viktige Nordgata fra Garpahjørnet til Esso i over et halvt år på grunn av et ganske enkelt opprustingsarbeid? Vi snakker altså om en viktig trafikkåre midt i Verdalsøra sentrum. Og hvem har godkjent at de deretter skal få snegle seg fram med arbeidet i Volhaugveien i ennå et helt år ?

Konsekvensene av stengingen har vært store for næringslivet i sentrum, slik det går fram av reportasjen i Innherred 23. mai. At det kunne bli slik har de tydeligvis ikke greid å forutse i teknisk etat. Eller så har de bare gitt blaffen, eller ser på det som bagateller. Jeg vet ikke hva som er verst.

Hadde de brydd seg, hadde det ikke vært noe som helst problem å gjennomføre anlegget både raskere og mer skånsomt for de som blir berørt. Anlegget i Nordgata kunne vært ferdig i god tid før 17. mai om det var stilt krav om det i anbudet. Dessuten kunne det vært utført etappevis, slik at bare mindre strekninger ble avstengt i gangen.

Jeg synes det er ille at vi har en teknisk etat som ikke bryr seg om å tenke ut over grøftekanten. Like ille er det at heller ikke rådmann, hovedutvalgsleder eller ordfører synes å gjøre det. Ingen har visst hatt innvendinger mot de sendrektige framdriftskravene som helt unødvendig er satt for dette anlegget. Ingen reagerer når bekymringsmeldingene kommer heller. Synes virkelig ledelsen i Verdal kommune at dette er greit?

Som beboer i Professor Ryghs gate på Prærien merker jeg allerede økt trafikk på grunn av stengingen av Volhaugveien på Garpahjørnet. Hvis anlegget skal vare helt til ferien i 2018, og drives på samme vis som i Nordgata, er jeg bekymret for trafikksituasjonen i området. Men kommunen kan jo bare gi blaffen i det også?

