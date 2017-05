Levanger kirke – et sørgelig syn

Tusen takk til «Papirhanen» som skriver i Trønderavisa og Innherred. På vers får Papirhanen frem både elendigheten som møter oss når vi tar kirkebygget i nærmere øyesyn og savnet etter skjønnheten som en gang var. Men det viktigste av alt; Papirhanen framsnakker kirka og minner oss på at vi faktisk kan få kirkebygget til å skinne igjen!

Levanger kirke er ikke så pen lenger Kjerka vår e et midtpunkt i by’n, men kjerka den e et sørgelig syn. Slik starter dagens lyriske betraktning.

I oktober 2015 ble det levert en tilstandsrapport om kirka. I den er det blant annet konkludert med at Levanger Kirke har skader på flere områder fra fundamenter til tak, og er også preget av manglende utvendig vedlikehold. De alvorligste skadene de har observert, er skader på øvre del av grunnmur og lekkasje i tårntaket. Den mest synlige, men minst alvorlige skaden er slitasjeskade på malingssjikt på utvendig yttervegg.

Det betyr at det vil være klokt å bruke penger på å utbedre de alvorligste skadene først. Men klarer vi samtidig å pusse opp kirka slik at den skinner som ei perle i hjertet av Levanger?

Kirkeverge Gunnar Winther uttalte i Innherred 06.10.16: «Med en slik gammel kirke vil det muligens bli kostnadskrevende spesialarbeid. Det er en betydelig fare for at vi vil avdekke enda flere skjulte skader når fagfolk kommer i gang for eksempel i tårnet og ser tilstanden på nært hold. Nettopp det erfarte vi senest ved utbedringen av Stiklestad kirke.»

Og penger er det ingen selvfølge at vi har. Vi er først og fremst avhengig av politiske prioriteringer.

Levanger kommune har i sin budsjettjustering 1.3.2017 bevilget 2 millioner kroner i investeringsmidler til Sør-Innherad kirkelige fellesråd for 2017, mot kr 900.000 i opprinnelig budsjett. Det viser en politisk vilje som vi setter stor pris på. Dette betyr at vi samlet for 2016 og 2017 kan sette av 2 millioner kroner til renovering av Levanger kirke; 1 million kroner i 2016 (ubrukt) + 1 million kroner i 2017. Håpet er at vi også i 2018 skal få mer midler, slik at vi kan få nok penger til en skikkelig renovering av Levanger kirke.

Kirkekontoret ved kirkevergen er i gang med å få utredet hva det vil koste å få kirka slik vi vil ha den og samtidig få gjort en faglig kvalifisert prioritering av hva som må gjøres først og sist. Deretter skal det utarbeides et anbudsgrunnlag og hentes inn anbud, før arbeidet igangsettes. Som menighetsrådsleder er jeg spent på hva utredningen sier det vil koste å reparere det som må utbedres, og samtidig få kirka til å skinne. Jeg tror nok lokalsamfunnet og politikerne må belage seg på at det kan koste mer enn vi håper. Og er vi villige til å prioritere det lille ekstra? Vi må heller ikke glemme at vi har andre kirker og kirkegårder i kommunen som også må fremsnakkes og prioriteres.

Så takk igjen, «Papirhanen», du bringer oss fremover med ditt engasjement.

Arne Okkenhaug

leder i Levanger menighetsråd