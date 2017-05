Nye tanker fra Macron vil reformere EU

Flertallet av franskmennene valgte tross store forandringer i verden å holde fast på de europeiske kjerneverdier og valgte Emmanuel Macron til president.

Ruslands og Tyrkias diktatoriske oppførsel ovenfor egne borgere og naboer, den amerikanske president Trumps uforutsigbare uttalelser, samt Storbritannias egoistiske forhandlingsutspill omkring Brexit får mange europeere til å velge et sterkt EU, som kan ta kampen opp og forsvare vår samfunnsmodell.

Europa er en del av løsningen og kan samtidig tjene Frankrikes interesser var Macrons budskap.

Macron er en reformator , - tittelen på hans politiske manifest er: «Revolution». Han vil også reformere og nytenke EU. Skape et nytt og sterkere EU. Et EU som skal styrke og bevokte de ytre grenser, ambisiøst samarbeide innen etterretning og asylkontroll. Forsterke eurosonen med felles budsjett. Forsterke forsvarssamarbeid. Off-ensivt samarbeid mot sosial dumping, skatteflukt og svindel. Innfører en felles selskapsskatt.

Macrons reformer kan kun gjennomføres i et tett samarbeide med Tyskland. Dette vet Macron. På sin første arbeidsdag reiste han til Berlin. Uansett hvem som blir den neste tyske kansler- Merkel eller Schultz, vil EU- lokomotivet Tyskland / Frankrike bli en sterk motor i EU.

EU-land skal samarbeide tettere, sier Frankrikes nye president. Han ønsker å støtte Italias store flyktninge- problem. Han sier at EU har vært for passive i forhold til Italias store problemer med å håndtere migranter. Han vil ha slutt på at flere EU land er for passive til Italias store problem.

Flere land kan snart befinne seg ved en europeisk skillevei. Alle EU land skal innføre euro innen åtte år (Frankfurter Allgemeine Zeutung).

Det er første gang at det fra politisk side settes et konkret årstall fra når alle land har samme mynt.

Vi ser nå at vi kanskje får et Europa i to hastigheter. De som vil være med, og de som vil vente.

Macron ønsker en sterk kjerne innenfor EU. Det er ni EU land som i dag står utenfor valuttasamarbeidet.

Etter Macrons ønske får de åtte år på å bestemme seg.

Denne utvikling har siden valget hatt topprioritet for den nye franske president.

Frankrike har Europas hurtigste tog TGV. Når toget går -, ja hvilke EU land vil være med, eller stå igjen på perrongen?

Med vår tids store utfordringer , -migrantstrømmen, den internasjonale terrortrussel, klimaforandringer og den digitale revolusjon, vil i følge Macron være en illusjon og en feil ved å starte forfra på nasjonalt nivå. EU er det rette nivå og utfolde en handlingsplan på. Alt annet er å kaste blår i øynene på borgere og velgere sier den nye presidenten i Frankrike.

Asbjørn D.K. Eklo

Medl. Europabevegelsen