Politikk etter avtale

Lokalavisene fylles med kritikk om Verdal kommunes pågående reformer innen omsorg og skole. Arbeiderpartiet sa før valget 2015 at de var garantist for at skolestrukturen skulle holdes fast. Så fikk de likevel ikke nok stemmer til å danne flertall sammen med Krf. For å unngå katastrofen med at Bjørn Iversen ikke skulle kunne fortsette som ordfører etter valget, inngås da avtale med Høyre. Der avtaler de seg bort fra fredning av skolestruktur i perioden. De skal tvert imot plutselig få orden på økonomien. Det sies omtrent like klart som at Tromsdalen skal omdannes til kalkstein. «Nøden» har altså tvunget Ap til å bryte avtalen med velgerne.

Det som er mest klandreverdig er at Ap ikke tok kommunens økonomi på alvor i alle åra de satt med makta (nesten) alene. Med en avtale som inngått har derimot Høyre manøvrert seg til en posisjon der de får både i pose og sekk. De får gjort grepa de mener er nødvendig for å få økonomien på stell, men de unngår kritikken. Den ser vi derimot tydelig at Ap får. De som «normalt» skulle være Høyres erke- motstander altså. Jeg skriver i hermetegn for i politikken er jo absolutt intet «normalt» lengre.

Her har Høyre virkelig gjort en genistrek og vist seg fram med stor kløkt.

For skole ligger det an til private løsninger i bygdene/ utkantene. Omtrent tilsvarende som for landbruket altså. Det kan kanskje bli brukbart det. Foreløpig gjenstår noe tilsvarende på omsorgssektoren. Det skader slett ikke her heller om muligheten for de store politiske «grep» i forskjellige retninger blir redusert, snarere det motsatte.

Som varaordfører Sjøvold sier bør det være enkelmennesket som står i sentrum. Det bør også gjelde for 6-åringen i Vera eller Sul, og han/ hennes familie.

Nils Georg Leirset

Tromsdal Gård