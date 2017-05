Strandrydding i Levanger

Enkeltpersoner og noen grupper av frivillige har gjort en stor innsats for å redusere søppelmengden langs strendene og i andre deler av kommunen hittil i sommer.

I fjor ga Levanger SV sin miljøpris på FNs miljøverndag til Lions club for søppelfjerning gjennom flere år langs E-6 i hele kommunen. Tilsvarende pris fikk Trygve Mokkelbost som på eget initiativ fylte mange titalls sekker med søppel samt større kolli fra strandområder i Levanger. Mokkelbost gjør enda større innsats i år, men savner deltaking fra langt flere.

Levanger SV hadde håpet at de øverst ansvarlige i kommunen hadde sett nødvendigheten av en årlig samordnet strandryddeaksjon også i Levanger, fra Langstein til Rinnelva.

Stjørdal gjennomførte stordugnad for 3. året på rad lørdag 6.mai. Bortimot 400 personer deltok, og nå er sjøkanten fra Muruvik til grensa mot Levanger, i følge lokalavisa, «nesten kjemisk fri for alt som kan kalles søppel.» Om lag 100 kubikkmeter skrot ble plukket fra strandlinja i kommunen! Lag foreninger, politiske partier og enkeltpersoner møtte fram i hopetall. Plast og annet rask ble plukket fra strandsona og fra busker og trær som grenset til fjæra.

Levanger SV anmoder ordføreren om å ta initiativ til at Levanger i sommer, eller til neste år, får en like effektiv strandryddeaksjon ved å kopiere Stjørdals metode, eller finne andre måter å organisere på, slik at Levanger kommune også langs strendene kan forsvare betegnelsen triveligst i Trøndelag.

Vi får drive oppsamlingsarbeid inntil vi blir mer bevisst ubehagelige nyheter om problemene med usynlige mikro- og nanopartikler. Mengder av slike partikler havner i havet og ender via sjømat i våre egne kropper.

Per Aunet