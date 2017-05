KrF, vær så snill å bruke den makta dere har

Vi vil derfor på det sterkeste oppfordre KrF til å følge opp ønsket om å bevare skolestrukturen med politiske grep som monner. KrF har ikke reell makt om saken havner i kommunestyret nå, da AP og Høyre har rent flertall.

KrF stemmer imot skolenedlegging Fortsatt trengs det imidlertid flere motstandere for å få flertall.

Å tro på utbrytere fra AP eller Høyre i denne saken nå virker en smule naivt. Om en blind person har kursen mot stupet, holder det ikke å peke på faren. Man må si stopp!

KrF har faktisk et enormt ansvar i denne saken. KrF sitter på vippen i formannskapet, og formannskapet har myndighet til å utsette denne saken.

• Formannskapet har myndighet til å kreve at rådmannen utreder saken bedre.

• Formannskapet har myndighet til å kreve flere alternativer utredet.

• Formannskapet har myndighet til å kreve en bedre involvering av FAU ved enkelte skoler.

• Formannskapet har myndighet til å kreve en ny gjennomgang av det tvilsomme tallgrunnlaget.

• Formannskapet har myndighet til å kreve behandling i komite for mennesker og livskvalitet.

Det er massiv misnøye med prosessen! Foreldrene ber ikke om en avgjørelse nå, men en anstendig prosess! Her er noen sitater fra høringsuttalelsene:

Kommunalt foreldreutvalg:

Denne prosessen er rett og lett for dårlig. Politikerne har lagt opp i til en prosess som må foregå i rekordfart for å berge kommuneøkonomien i budsjettåret 2017. På dette grunnlaget skal de samme politikerne ta en beslutning som vil ha konsekvenser for hele Verdals befolkning, noe som for oss virker urimelig.

FAU Vuku skole:

Vår anmodning til kommunens politikere er krystallklar.

• Ro ned videre saksgang. Dette er en prosess som krever modning. Ikke foreta skolenedleggelser i 2017 for å spare bare 1.2 MNOK!

• Utfør en helhetlig konsekvensanalyse for samfunnet, inkludert makroøkonomiske beregninger.

• Legg bort Alternativ 2 med en stor ungdomsskole i sin helhet og fokuser på alternativer som er mer realistiske. Herunder må også administrasjon og politikere ta inn over seg at alternativer med privatskoler ikke bare er en eventualitet

FAU Verdalsøra barneskole:

Når kommunen legger opp til endringer i skolestruktur av en så stor karakter, synes vi at det bør brukes lengre tid på prosessen. Vi ønsker utsettelse på vedtaksdato og større belysning omkring konsekvenser av slike endringer, med særlig eleven og samfunnet i fokus.

FAU Volden skole:

Prosessen bærer preg av hastverk. Utredningen er meget mangelfull og virker for oss uprofesjonell.

FAU Leksdal skole:

Vi mener at grunnlaget for å ta en beslutning er alt for dårlig, med store feil og mangler. Prosessen må fortsette med bedre betingelser for å sikre et godt beslutningsgrunnlag.

FAU Ness skole:

Vi er redde for at avgjørelsen allerede er tatt rundt skolestruktur. Det er signalene vi føler de rådende politikerne har gitt oss. Vis oss at dere tar deres innbyggere på alvor og hør på distriktene sine tilbakemeldinger til dere! Det hersker liten tvil om hva distriktene mener! La oss beholde dagens skolestruktur! Eller vis oss i det minste respekten med å gjøre grundigere utredninger før dere tar avgjørelsen. Verdien i bygdene våre er uvurderlig for oss! La dette bli noe mer enn bare en skolestruktursak – la det bli en sak om hvilke verdier vi skal velge i Verdal – hvilket samfunn vi vil ha!

KrF har klar støtte i befolkningen til å utsette saken og kreve en bedre prosess. KrF har også en klar mulighet til å få gjennomslag for et slikt vedtak i formannskapet. Vil KrF fremstå som en håndlanger for AP, eller ønsker KrF å være partiet som sto opp for grendeskolene da det gjaldt som mest?

Gjermund Gomo

Roy Anders Berg

Arbeidsgruppa FAU Leksdal