Fantastiske hele Verdal kommune

Vi er så heldige å bo i en fantastisk kommune med fjell, daler, fjord, flott kulturlandskap og arbeidsplasser over hele kommunen.

Vi har levende bygder med bygdeskoler. Bygdeskolene skaper arbeidsplasser og er navet på bygda når det gjelder øvrige aktiviteter. På bygda har vi tomter og firma som er interessert i å sette i gang, men som avventer for å se hva Verdal kommune vil med bygdene.

Jeg ser det positive med kommunen vår, jeg ser levende bygdesamfunn som har et rikt kulturliv, dugnader som skaper samhold, sosiale arrangement for alle, der alle generasjoner bidrar og deltar. Skog og mark i umiddelbar nærhet til skole, nærhet til boplass.

Det er så mange ting som taler for at det skulle bli tilflytting til Verdal, men det er bare så synd at det er bare vi som bor her som er klar over dette. I komité mennesker og livskvalitet spurte jeg om dette, og kommunen er i gang med å få på plass informasjon på hjemmesida nå…

Det er bra men jeg skulle ønske at vi hadde vært mer offensive langt tidligere så hadde vi kanskje ikke hatt synkende elevtall i vår fine kommune. På hjemmesida til Stange kommune, som er den kommunen Verdal kommune sammenligner seg med i skolestruktursaken, er det en helt annen omtale av bygdene med skoler. Der har de økende elevtall.

Det er ingen grunn til at det ikke skulle være attraktivt å bo i Verdal, og Verdal kommune burde langt tidligere positivt markedsført bygdene våre som gode boplasser. Satset på det unike miljøet som skapes i et mindre og inkluderende samfunn. En skole med skog og mark rett utenfor skoledøra som et ekstra klasserom.

Jeg tror framtidas unge vil etterlyse slike bomiljø og at Verdal kommune vil tjene på å tilrettelegge for slik bosetting, men en forutsetning for dette er at vi beholder skolene.

Etter hvert som teknologi og innovasjon utvikler seg vet vi ikke riktig hva som blir framtidens jobber, kanskje kan du være ansatt i et firma i for eksempel Italia og gjøre jobben fra kontoret i Garnes. ..Da er det ikke reisetida til arbeidsplassen som er avgjørende for hvor du bor, men miljø, skole og blant annet naturen omkring.

Unge i dag er også opptatt av bærekraftig utvikling og det er ikke bærekraftig å bygge ned den beste matjorda som ligger rundt sentrum, da er det bedre å også legge til rette for utvikling og bygging utenfor sentrumsområdet.

Dette er også et argument for å opprettholde skole og bosetting i bygdene.

Jeg skjønner at det kan være vanskelig å se fordelene vi kan ha med å opprettholde bygdesamfunna med skoler for en som har hatt all sin levetid i Verdalsøra sentrum, men forsøk å se framover og se hvilken kommune Verdal kan bli for framtida med at vi bruker hele fantastiske Verdal .

Det er mange positive ting med å bo i sentrum, men alle kan og vil ikke det. La oss ta hele Verdal i bruk, ta politiske valg for å beholde skolene i bygdene våre.

La oss skape bolyst i hele Verdal kommune.

Da kan vi ha en kommune med levende bygdesamfunn, aktivt og flott sentrum og en positiv samhandling mellom alle folka som bor i Verdal.

For å oppnå dette er det viktig å ha bygdeskolene våre.:)

Siri-Gunn Vinne

Kommunerepresentant for Senterpartiet