Hvem kan ta ansvar i sentrum?

Erling Bergh stiller flere betimelige spørsmål til teknisk avdeling og andre i Verdal kommune i et avisinnlegg i lokalavisa på tirsdag. Bergh, som selv har et helt liv bak seg i offentlig forvaltning, kommenterte et oppslag i avisa for vel ei uke sida. Der kom fram at flere næringsdrivende i Nordgata i Verdal sentrum har vært skadelidende i flere måneder på grunn av kommunal sendrektighet. Opprustingsarbeidet i gata, som kunne vært gjennomført på langt kortere tid, har nå pågått i et halvt år. «At det kunne bli slik har de tydeligvis ikke greid å forutse i teknisk etat. Eller så har de bare gitt blaffen, eller ser på det som bagateller. Jeg vet ikke hva som er verst», skriver Erling Bergh.

Ting tar tid. Leder for teknisk drift i Verdal kommune, Bård Kotheim, hadde ikke så mye bedre forklaring, da han ble spurt av avisa, enn at slike ting tar tid. Tid er et imidlertid et relativt begrep. Det er helt opplagt at dette arbeidet kunne skjedd raskere, hvis det var planlagt deretter. Det handler om hvilke krav som er stilt til framdriften, noe også Erling Bergh gjør et poeng av i sitt poengterte leserinnlegg.

Dette handler mye om hva og hvem man bryr seg om? Har de forståelse på de offentlige kontorene for at næringsdrivende taper penger for hver dag som går? Hvis de mener at de har det? Hvorfor har de da ikke gjort noe med det?

Regel eller unntak? Et annet spørsmål som mange vil stille seg når slike saker blir kjent er om dette er regelen? Eller er det unntaket i kommunenes holdninger til og forståelse for dem som rammes av kommunal sendrektighet og dårlig planlegging? Det burde vært unntaket, men jeg er ikke sikkert på det. Jeg hører stadig om lignende episoder, der virksomheter og privatpersoner føler at deres sak ligger i hendene på en lunefull kommunal medarbeider som har blitt vant til å gjøre som han eller hun vil, uten å ta hensyn til at det står en kunde der ute og venter på en avklaring.

Jeg fikk et spørsmål forleden om jeg trodde framdriften hadde vært den samme om hadde foregått utenfor rådhuset eller et annet kommunalt kontor? Hadde de ansatte der akseptert et slikt arbeidsmiljø?

Det er synd å si det, men jeg tror faktisk at vedkommende har et poeng, ett nesten like godt poeng som Erling Bergh!

Roger Rein