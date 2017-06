Hvorfor tas det så lite hensyn til tap av matjord ved bygging av ny E6?

Statens vegvesens foreløpige anbefaling av ny trasé for E6 mellom Gråmyra og Moan i Levanger, går gjennom Gilstadlia. Traseen planlegges videre i tunnel gjennom Høgberget (jf linje A i den såkalte optimaliseringsrapporten).

Beboere i Gilstadlia protesterer kraftig på dette alternativet da uforholdsmessig mye god matjord går med, og flere gårdsbruk får jorda stykket opp og mister verdifull dyrkajord. En av gårdbrukerne anslår at i verste fall kan over 100 mål av hans matjord gå tapt. Noe av den beste matjorda i Levanger ligger sør for Høgberget, hvor Gilstadlia ligger.

Vi stiller oss uforstående til at matjord blir nedprioritert i en tid hvor sentrale myndigheter har som målsetting økt vern av matjord.

Ved å utvide eksisterende E6, antar vi at minst matjord går med. I tillegg vil det være mindre inngripende i terrenget.

Gilstadlia er vid og åpen uten terrengformasjoner som kan skjule og dempe inngrep. Visuelt vil en 4 felts motorvei gjennom lia virke voldsomt, og ødelegge et flott kulturlandskap.

Tap av bo - og livskvalitet for beboerne i lia nevnes, selv om vi er klar over at mange vil oppleve det samme uansett hvor motorveien anlegges.

Fra sentralt hold er det gitt direktiv om at ny E-6 skal følge eksisterende trasé såfremt det er mulig. Utvidelse av eksisterende E 6 ved Nossumhyllan (eventuelt med miljøtunnel fra vest for Magneten til forbi Nossum) er satt opp som et alternativ. Følgelig er det mulig å velge det alternativet, noe som altså vil være i tråd med det statlige direktivet.

Vi forstår heller ikke hvorfor alternativet med ny trasé nord for Sand Transport på Gråmyra ikke følges opp. Alstadhaug kirke vil ved valg av denne traseen bli mer synlig for trafikantene, på en positiv måte. Når det gjelder støy, vises til at Værnes kirke fra 1100-tallet ligger i innflygingen til Værnes flyplass.

39 beboere i Gilstadlia har sendt inn 2 høringsuttalelser til Statens vegvesen der vi argumenterer ytterligere for vårt syn.

Hilde Løvås

Ingrid Hoøen

På vegne av beboere i Gilstadlia