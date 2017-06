Verdal FriluftslivsPark for alle

En samling ved fjorden, Verdal IndustriPark og Verdal FriluftslivsPark, i et godt samspill med jordbruk og bebyggelse. La meg får dele noen tanker med lokalavisas lesere.

Grønnkorridor: Ny vei, gang- sykkelvei fra Venusveien til Havfrua - Fættaskogen/ Havfruskogen i sin nåværende form. På nordsiden av grønnkorridor finner vi en av Norges største industriparker, som har potensialet til å utvikle seg i mange år fremover og som vil gi kommunen mange nye arbeidsplasser. På sørsiden av korridoren finner vi friluftslivsparken, barnehage, bebyggelse og store flotte jordbruksareal.

Parken omfatter Fættaskogen - Havfrua og ny småbåthavn. En park som vil gi befolkningen en verdi i form av umiddelbar glede ved selve aktiviteten, følelse av mestring, naturopplevelser og muligheter til fysisk aktivitet, rekreasjon, avkobling og samvær med andre. Alt i nærområdet for alle.

Jeg ser for meg Fættaskogen og Havfruområdet i et storslått samspill med foreslåtte plassering av småbåthavn, som vil gi mange typer aktiviteter både på land, i skog og på/i/ved sjø. Felles fasiliteter så som serveringsanlegg (vann - elektrisitet - dusj - toaletter) havnelokale og kiosk. Opplevelsesstier for alle i skog, forbi småbåthavna, badeområdene, langs Rinnelva og inn i naturreservatet med fjorden, Ytterøya og Skånes mm som et panorama på vandringen.

Ikke alle er enige i plasseringen, som er sterkt ønsket av båteierforeningen. Her er noen utdrag fra høringsuttalelsene fra «kommunedelplan Verdal by 2016 - 2030»:

Verdalskalk 48A/93: For å redusere risikoen for framtidig konflikter mest mulig, må småbåthavna etableres innerst i Havfrubukta.

Franzefoss 48B/93: Lasting vil nødvendigvis generere noe støy og støv. Det må ligge som en helt tydelig premiss i kommunedelplanen at småbåthavna aksepterer risikoen i forhold til støv- og støybelastning.

Norcem 27/49: Norcem ber kommunen vurdere en løsning med plassering av småbåthavna innerst i bukta (3B). I tillegg til støv og støyproblematikk vil havnetrafikken kunne være et risiko moment. Det vurderes som positivt med friområde som en buffer mellom småbåthavn, badende og industri.

Trondheim Havn 30/53: En flytting av småbåthavna er påkrevd. Alternativ 3A (ytterst i bukta) ligger nærmest industrien og vil dermed bli mest påvirket i form av støv, støy ol. Kommunens alternativ 3B gir større avstand til industriaktivitet og følgelig redusere konfliktpotensialet.

Naturvernforbundet i Verdal 44/81 : Arealet som småbåthavna beslaglegger er i tillegg et bløtbunnsområde. Å tillate en utbygging av småbåthavna med molo, vil kunne føre til endrede strømforhold og nedslamming i tilliggende område. Småbåthavna er i tillegg tenkt å legges til et svært populært rekreasjons- og badeområde ved Havfrua. Å etablere en småbåthavn der det er foreslått, vil forringe områdets kvalitet som rekreasjonsområde.

Fylkesmannen v/miljøavdelingen 37/64: Slutter seg til den samlede vurderingen av småbåthavna på Havfrua i kommunens konsekvensutredning (KU) som svært negativ med hensyn til naturmangfold, middels eller usikker negativ konsekvens i forhold til nærmiljø, grønnstruktur, barn og unge, samt som negativ med hensyn til forurensning, landskap og transportbehov.

Vi mener denne samlede vurdering styrker grunnlaget for vår innsigelse. Verdal kommune derimot ønsker småbåthavna lagt til ytre område, alternativ 3A.

Det som en kan lese av dette, er at kalkindustrien ønsker småbåthavna lagt innerst i bukta for å unngå risiko for framtidige tenkte konflikter. Samtidig påpeker de sterkt støv og støyproblematikken. Til og med legger de krav til kommunedelplanen at småbåthavna aksepterer risikoen i forhold til støv- og støybelastning. En må vel da gå ut i fra at dette også gjelder øvrige nærområder.

I 2013 lovet bedriftene Verdal kommune, at når uttaket var 2,0 millioner tonn skulle kalktrafikken bort fra offentlig vei. Dette ville i seg selv være en stor miljøgevinst, ikke minst for Havfruområdet.

Hvordan kan bedriften på den ene siden be om at risikoen for støv- og støybelastning aksepteres og på den andre siden lover at alt skal bli så mye bedre.

Alle parter som har egeninteresse i området ønsker at småbåthavna legges innerst i bukta. Denne løsningen vil være den mest ødeleggende for «bløtbunnsområde» som påpekes av Fylkesmannen og Naturvernforbundet, samtidig som den vil ødelegge den flotteste og kanskje eneste badeplassen ved sjø i kommunen.

I mitt forslag til plassering, er det tatt hensyn til dette, noe som også har ført til en bedre integrering til resten av områdene.

Jeg mener at vi beriker verdalsamfunnet med å gi innbyggerne muligheten til å få et av de flotteste, mest anvendelige, som har et enormt potensiale til å bli en av fylkets, kanskje landets flotteste friluftslivsparker i nærområdet. Til glede for barn, ungdom, voksne, funksjonshemmede, kort sagt for alle.

En løsning som forringer lite men gir mye.

Verdal FriluftslivsPark dekker alt det myndighetene forventer:

Gode og tilgjengelige friluftsområder er en grunnleggende forutsetning for å kunne oppleve naturglede og drive friluftsaktiviteter for alle.

Prioriterte områder er områder som kommer store befolkningsgrupper til gode".

Nærområde og turveier i byer og tettsteder og landfast areal ved sjøen har derfor høyeste prioritet.

Det er et nasjonalt mål at alle skal ha anledning til å drive friluftsliv som en helsefremmende aktivitet i nærmiljøet og i naturen.

Derfor ber jeg alle parter som er en del av mulige konflikter, se mulighetene ikke bare fra egen vinkel, men også for totaliteten til beste for verdalsamfunnet.

Løs konfliktene, la visjonen/muligheten bli en virkelighet. Nå er muligheten her, la den ikke gå fra oss.

Rådmannen ønsker å få prøvd saken (småbåthavn) med bakgrunn i andre samfunnsmessige hensyn. Svaret er Verdal FriluftslivsPark.

Skal verdalsamfunnet miste denne storslåtte muligheten pga noen politikere i toppsjiktet?

Hva mener posisjonspartiene?

Hva mener opposisjonspartiene?

Hva mener båtforeningen?

Hva mener barnehager, skoler, foreninger?

Hva mener du?

Per Bakke Kristiansen