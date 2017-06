Arild Pedersen og skoledebatten

I et heller omfattende innlegg, hvor Arild K Pedersen (AP) forsøker å forklare Arbeiderpartiets kuvending i skolesaken, fremkommer noen opplysninger som jeg antok AP helst ikke ville snakke så høyt om: Nemlig at det var tema i forhandlingene om kommunesammenslåing at skolestrukturen i Verdal kunne fredes, og at dette vitterlig ble avslått fra Verdal sin side. Ser at AP forsøker dytte ansvaret for dette over på Marit Voll, men det synes heller freidig all den stund hun tross alt var kun en av flere delegater.

Hvorom all ting er , her er det visse ting en bør merke seg, og spesielt alle dem som nå kjemper for å bevare grendeskolene i Verdal: Når delegasjonen fra Levanger tilbød dette, så har det sin enkle forklaring i at merkostnadene med å bevare grendeskolene i Verdal var ganske ubetydelig i forhold til den gevinsten som lå i en kommunesammenslåing.

(Om det ville være fornuftig bruk av penger er en annen sak.)

Det kan vel ane meg at det etterhvert også har begynt å demre for AP hvilken økonomisk katastrofe NEI-vedtaket til kommunesammenslåing vil bli for Verdal, og at det kan være en form for egenterapi når han nå på nytt kommer trekkende med tulle-teorien om at ulik gjeldsgrad (mellom kommunene) ville ha medført en begrensing i Verdals muligheter for nyinvesteringer. (Ved en kommunesammenslåing med Levanger.) Denne påstanden har selvfølgelig ingen relevans i den virkelige verden: Det er en kommunes betalingsevne som setter grensen for låneopptak, og det betyr at en sammenslått kommune bestående av Verdal og Levanger ville stått langt sterkere enn kommunene hver for seg.

Det beklagelige faktum i denne saken er at Verdal Arbeiderparti, med Arild Pedersen og ordføreren i spissen, har ført Verdal baklengs inn i fremtiden. Og dersom noen fortsatt skulle være i tvil om dette, bør man ta en titt på hva som nå skjer: Nå må man bruke mange millioner på å dekke kostnaden oppløsningen av samkommunen medfører. Og dette er ikke engangskostnader, her er det snakk om økt bemanning, og det betyr at en i alle år fremover må dekke disse kostnadene før en kan bevilge penger til både skole og eldreomsorg.

Sigvard K. Gilstad