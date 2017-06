En utfordring til Fikse

Skolestruktur handler ikke bare om hva slags samfunn vi ønsker. Skolestruktur handler også om noen beinharde realiteter – og ikke minst alle elevene i Verdalsskolen – ikke bare noen få.

Lørdag 27. mai står Senterpartiets Pål Sverre Fikse på trykk i avisa Innherred med et innlegg som overhodet ikke berører problemstillingene som utgjør kjernen i dagens skolestrukturdebatt. Innlegget dreier seg kun om gode ønsker, men inneholder ingen løsninger på de reelle utfordringene.

Det er imidlertid helt tydelig at Marit Voll og Pål Sverre Fikse har et rehabiliteringsbehov knyttet til nederlaget i forbindelse med folkeavstemmingen om kommunesammenslåing i fjor vår. Pål Sverre Fikse og Marit Volls historiefortelling er at en storkommune ville gjort det mulig å opprettholde dagens skolestruktur i Verdal.

Videre er Fikse svært opptatt av at nabokommunene våre har flere skoler enn Verdal, og at debatten om antallet skoler og nedgangen i elevtall er oppkonstruert og overdramatisert. Her går imidlertid Fikse helt klar av poenget. Derfor har jeg lagt ved en graf som viser veldig tydelig hva som er utfordringsbildet for Verdal kommune sammenlignet med våre nabokommuner.

Denne grafen ble presentert av rådmannen på et folkemøte ved Ness Oppvekstsenter før jul i 2016 – og burde således være kjent for Pål Sverre Fikse all den tid han satt i debattpanelet i det samme folkemøtet.

Den loddrette aksen viser antall elever, og den vannrette aksen viser årstall. Grafene er et uttrykk for antall elever pr. kommunale grunnskole for Verdal og våre nabokommuner. Grafene viser ikke minst at gjennomsnittsstørrelsen på skolene i våre nabokommuner er mye større enn i Verdal. Her er også det store gapet i gjennomsnittsstørrelse mellom Verdal og Levanger, men også andre nabokommuner, veldig tydelig. Tror virkelig Pål Sverre Fikse noe på at gapet mellom den svarte grafen (Levanger) og den røde grafen (Verdal) er noe Levanger kommunes innbyggere ville ha funnet seg i? Tror virkelig Fikse det ville vært mulig å realisere én storkommune med to vidt forskjellige, innbyrdes skolestrukturer?

All kommunal tjenesteyting , enten denne dreier seg om skole, eldreomsorg eller andre ting er avhengig av en bærekraftig balanse mellom inntekter og utgifter – en bærekraftig økonomi i bunnen. Når Marit Voll og Pål Sverre Fikse med sine siste utspill signaliserer at de ikke vil gjøre noe med skolestrukturen så lukker de øynene for dette. Hva innebærer egentlig dette alternativet? Den ene ubønnhørlige konsekvensen vil bli at kommunen mister kontroll over økonomien og at dette går utover de mest sårbare mottakerne av velferdstjenester. Det som i tillegg er interessant, for å sette denne debatten litt i perspektiv, er andelen elever som berøres direkte av en skolenedleggelse. Dersom en legger dagens elevtall til grunn så vil kun 10 % av elevmassen i den kommunale grunnskolen berøres direkte av en nedleggelse dersom rådmannens forslag blir vedtatt. Blir et mindre vidtgående forslag vedtatt, så blir denne andelen enda mindre.

«Du må tenke på barna og ikke bare på pengene», er det noen som sier til meg. Da spør jeg: Hva da med de resterende 90 % av barna i Verdalsskolen? Det er disse elevene som i flere år har betalt storparten av prisen for en desentralisert skolestruktur; gjennom store klasser, press på lærerressurser og press på materialressurser. Ressursbruken pr. elev er flere ganger så høy pr. elev på de minste skolene sammenlignet med de største. Derfor er det nå på tide å lytte til samtlige rektorer i Verdalsskolen, som ber om at ikke driftsrammene ytterligere svekkes ved hjelp av ostehøvel-prinsippet, og gjøre endringer i skolestrukturen for å frigjøre kapital til et investeringsløft og et mer bærekraftig og fremtidstilpasset skolekart i Verdal. Når inntektsbortfallet og behovet for et investeringsløft nå er såpass stort er det vanskelig å ikke skulle ta innover seg at en mer rettferdig fordeling av ressursene mellom elevene i Verdalsskolen er helt nødvendig. Senterpartiets Marit Voll og Pål Sverre Fikse ser imidlertid ut til å ha glemt 90 % av elevene i Verdal kommunes grunnskole. Med Marit Voll og Pål Sverre Fikses linje vil imidlertid 100 % av elevene i grunnskolen tape. Det er en alvorlig unnlatelsessynd fra ledelsen i Verdal kommunes nest største politiske parti.

Samtidig er det imidlertid mildt sagt et paradoks at Senterpartiets ledende talspersoner har lagt seg på en linje der man ved enhver anledning lover mer penger til alle gode formål samtidig som man motarbeider alle tiltak som skaper inntekt: Vekst i næringsliv, sysselsetting og ikke minst bosetting i Verdal kommune. Marit Voll og Pål Sverre Fikse ser ut til å kalkulere med at stadig svartmaling, usanne påstander og populistisk retorikk, som ikke ville stått seg i møte med virkeligheten, skal unnslippe søkelyset. Denne formen for populisme – kombinasjonen av en voldsom svartmaling og mangel på økonomisk dekning - tjener imidlertid ikke annet formål enn å kaste blår i øynene på folk, og undergrave den jobben som ansatte i Verdal kommune gjør. Disse ansatte har også Pål Sverre Fikse og Marit Voll et arbeidsgiveransvar overfor.

Jeg vil derfor utfordre Senterpartiets ledende talspersoner: Marit Voll og Pål Sverre Fikse har gjennom hele skolestrukturdebatten nøret opp under et høyt støynivå, men overhodet ikke berørt de reelle utfordringene. Hvorfor er det slik? Hvordan vil man løse utfordringen med et årlig inntektsbortfall på 40 millioner kroner? Og hvordan vil man reise nødvendig kapital for å gi elever og lærere i grunnskolen et fysisk arbeidsmiljø i tråd med lovfestede minimumskrav?

Det er dette offentligheten nå fortjener å få rede på.

Arild Pedersen

Gruppeleder, Verdal Ap