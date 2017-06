Når du ser blod blande seg med regn, når du ser en hånd av et barn adskilt fra kroppen, en gammel mann rote rundt i søppel... du ønsker ikke å se for deg disse bildene. Krigen som drepte så mange ting inni deg.

Det er en forferdelig følelse å se tap av et hjemland, og samtidig ha et reisedokument i hånden som kan ta deg rundt i verden. Men ikke ditt hjemland. Det er som å være morderen og offeret på samme tid. Du vet at du lyver når du sier til dine gamle venner at vi snart skal møter. Du avslutter anropet og gråter.

Søstera mi sier alltid at hun husker den gangen hun reiste til Libanon med våre foreldre. Synet av bygninger som var punktert av krigens kuler kunne ikke gå fra hennes sinn. I dag mange år etter kan vi ikke glemme hva som har skjedd i vårt land.

Kanskje etter ti år, vil krigen i Syria slutt, men skal vi komme tilbake?

Vi vil helt sikkert fortsatt savne landet mye, og vi håper at krigen tar slutt. Men jeg tenker; etter så lang tid med drap og blod, gråt og hat... Hvor skal vi gå tilbake? Til et land som ikke husker oss lenger, til steder som vi ikke kan finne igjen og personer vi ikke vet noen ting om nå.

På alle steder ville vi se for oss vennene som ikke lever lenger, men vi vil se dem for oss på veien og føle på at de ser på oss. Det vil komme minner om den gangen vi pratet, snakket, lekte, spiste, lo og gråt sammen ... Men krigen kom og tok med alt og førte oss langt borte.

Min mor reiste med meg, jeg kan føle det. Jeg tror ikke at jeg forlot henne der. For alltid vil jeg huske hva som skjedde, og hvordan hun led før hun døde.

Jeg tror ikke jeg igjen kan komme tilbake til Syria og føle på at alt er bra – selv om situasjonen skulle bli bedre enn før.

Jeg søker ikke dette landet, og forteller ennå ikke til mitt barn hvorfor vi emigrerte fra det. Jeg skriver dette mens jeg gråter. Det er så vanskelig å minnes og tenke på at jeg ikke kan få tilbake det livet jeg hadde. Kanskje skal jeg komme tilbake, men bare for å besøke graven til familien og venner. Hvis jeg kommer tilbake. For det kan bli bare som en drøm og bilder vi kan se på, men ikke røre.

Jeg søker ikke lykken. Men jeg blir glad når jeg ser mitt barn gleder seg. En mors lykke som jeg kan kle meg i. Da kan jeg ikke fortelle min lille sønn om de triste, vonde tingene som skjedde med meg og som ødela Syria.

Jeg skal fortelle han om hans besteforeldre, om det fine landet jeg kom fra. Men også at grenser i verden er en stor løgn. Og jeg må fortelle ham han han starter fra her ... i dette landet hvor han er født og skal vokse opp. Jeg må også fortsette min reise, og en gang inne fred i meg og rundt mitt liv.

Reem Alatasi

Flyktning fra Syria. Bosatt i Verdal. Utplassert på språktrening i lokalavisa ukentlig.