Vi må hå skolan på bøgda!

Det e onga som itj e i ræknestykkje dett.

Kanskje dæm hi starta en innsats rætt å slett.

Når dæm bli truga me slut på skoleklokkas klang.

Da får bøgdafølke en insatstrang.

Du sei at elevtale me tia vil gå ne.

Kan itj bygg store skola som om nån år bli tom.

Næ nu må du jaggu tænk dæ om.

Pæng du hi te mykji rart.

Skolen må gå føst så klart.

Æ nærme mæ 60, så æ kan itj nå bidrag me eleva gi.

Å som makta i Verdaln styre, e æ jaggu gla fer di.

Mang i kommunestyre på småskola hi gått.

Å æ e sekker på at di e fernøgd me lærdomen di hi fått.

Om ordføran styre så det bli tuill.

Kan da vel itj heile styregruppa vørti helt skrull.

Ta vætte i bruk – tænk fram i ti.

Så ska di få sjå at tå henni det onga vil bli.

Gunn Svedjan