Klarer de å samle seg og gjøre noe?

Rådmannen i Levanger er positivt innstilt på å starte utbyggingen av kulturbygg i Levanger. Forslaget, som skal behandles av formannskapet over helga, innebærer at man kan starte med nytt bibliotekbygg og kino, på torget der dagens bibliotek ligger. Det åpner også for oppgradere Festiviteten, som da kan brukes til andre arrangementer en kinodrift som i dag. Rådmannen mener det er fornuftig å vente med å ta i bruk vaskeriet på havna som kulturbygg.

Vil bygge ny kino og bibliotek først Venter med kulturbygget på havna for å bygge nytt i sentrum. Historiene om kulturbygg og Levanger er selsom. Det har gjennom flere tiår vært mye prat, mange gode intensjoner, men ingen handling. Derfor er det nok mange som er spente på hva som blir det politiske svaret på rådmannens innstilling. Klarer Levangers politikere å samle seg om en løsning, og så gjøre det nødvendige for å komme i gang?

Delte oppfatninger. I det politiske miljøet gikk begrepet «for ambisiøst» igjen da den administrative gruppen, ledet av kultursjef Guri Sivertsen, la fram sin innstilling om framtidige kulturarenaer. De totale kostnadene med en utbygging både av biblioteket, vaskeriet og Festiviteten var for store. Det ble også stilt spørsmål ved fornuften av å bygge opp tre ulike kulturarenaer såpass nære hverandre i sentrum, men såpass langt unna at det er vanskelig å få til noen samdrift.

Innlegg Hva ble sagt på folkemøtet om kulturarenaer i Levanger? Rolf Pettersen hadde en annen opplevelse enn Per Anker Johansen. Jeg leser ut av diskusjonen at politikerne ønsker seg en løsning. Den politiske viljen for å gjøre noe på kulturområdet er større enn vi har sett før. Men politikerne vil senke ambisjonsnivået. Da må de begynne en plass. Enten på havna, eller på torget?

Innlegg Sterkt kritisk til kulturplanene som er lagt fram Bruk mer tid. Sats på det vi har, ikke minst Festiviteten, mener Per Anker Johansen. Klok av tidligere erfaring er det min mening at politikerne først blir enige om ambisjonene. Mener de at tida nå er inne til å satse på kulturbygg? Er svaret ja, bør de også bestemme seg for å bli enige om hvor mye de vil satse og hvor det skal bygges. Er førsteønsket kino og bibliotek? Eller er det et større kulturhus med plass til 400 i salen? Skal det bygges på torget eller på havna?

Få avklart dette før dere går videre. Hvis ikke er det mange kulturinteresserte i Levanger som er redd for at man igjen ender opp med årelange resultatløse diskusjoner. Det er prøvd før. Nå er det tid for handling. Hvis det er det man vil!

(Lederkommentar i Innherred 3. juni 2017)