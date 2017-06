Om å opprettholde skoler og bygder

Jentene som uten å nøle løper ut i det iskalde Atlanterhavet er søstrene India, Yasmina og Sienna. Jeg ble kjent med dem da vi nylig besøkte besteforeldrene deres på Færøyene.

Søstrene bor i en bitteliten bygd på øya Kunoy. Der går de som de eneste elevene på skole i det lyseblå huset tre dager i uka. Dette er ikke et privat tilbud, opprettet av bekymrede foreldre som ikke vil sende barna sine langt hjemmefra, men en skole drevet av kommunen. De to andre dagene i uka tar søstrene buss til en stor skole. Det kan være lett å tenke at dette er en skole som ligger langt unna, og at de må ta buss i evigheter, slik enkelte mener det er greit at barn fra for eksempel Helgådalen og Vera kan gjøre. Men nei, den ligger kun 10 kilometer unna hjemmet deres. Selv i de minste bygdene forsøker færøyske myndigheter å opprettholde skoletilbud for barna til de er i 12-årsalderen.

Jeg skal ikke påstå at barn som slipper å bli hentet fra et trygt nærmiljø for så å bruke mye av barndommen sin på å sitte i en buss blir lykkeligere og får en bedre framtid enn andre, men jeg tror det hjelper. Timer i en skolebuss hver dag tar fra barn viktig tid. Tid som kunne blitt brukt til for eksempel å utforske natur og klatre i fjell slik søstrene på Kunoy gjør. Det ligger mye lærdom for livet i slikt.

I bygda Gásadalur, som ligger ved den flotte fossen, bor det et trettitals mennesker. Før de fikk tunnel i 2005, måtte de ta seg fram til fots over fjellet eller benytte sjøveien. En annen bygd med bare 15 innbyggere har også fått tunnelforbindelse til omverdenen for ikke lenge siden. På Færøyene bor det ca. 50.000, det er 19 tunneler der og to nye er på gang.

Færøyene får økonomisk tilskudd fra Danmark, men likevel kan man undres over hvordan de makter å opprettholde skoletilbud, bygder og infrastruktur på den måten de gjør. De er ikke med i EU og ikke pumper de olje opp fra havbunnen. Færøyene tar vare på samfunn og oppvekstmiljø på en måte som vi ikke er i stand til, eller i alle fall ikke prioriterer. Folketallet der stiger, fordi ungdom som har reist utenlands for å studere og arbeide vender hjem igjen.

Kanskje har vi litt å lære av Færøyene?

Liv Vatterholm