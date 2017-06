Mens Vømmøl satte Verdal på hodet hele lørdag, valgte naboene i Levanger å markere åpningen av kommunens kulturuke. Tusenvis var samlet i Verdal sentrum for å oppleve vømmølstemning fra morgen til kveld. Samtidig var noen titalls personer til stede på Staup for å bivåne åpningen av biennalen, altså årets skulpturutstilling i de flotte omgivelsene på den tidligere gartnerskolen. Er det i flere ører en mine at det skurrer litt når vi ser på denne festivalkollisjonen?

Folkelig kultur. Ideen bak kulturuka i Levanger har vært å vise fram et mylder av, la oss kalle det, kortreist kultur. Et lavterskeltilbud der lag og foreninger kunne samle sine aktiviteter gjennom en uke eller halvannen i juni, og gi kommunens befolkning en smakebit av ulike kulturuttrykk. Kulturuka har vart ei god stund, selv om den har gått litt i rykk og napp. Ett år ville også kommunen avlyste kulturuka. Da stilte ildsjeler med nylig avdøde Kjellrun Støp seg i spissen for en frivillig gruppe som i løpet av kort tid stablet på beina det som den gang ble betegnet som «tidens kulturuke». Den gang, for tre år sida, var det et mylder og en spennvidde som mange satte pris på. Bakgårdskonserter, kulturelle sprell på Bukkhaugen, kulturell samling på Galleri Bergfrua på Ekne og andre i hovedsak gratisarrangementer med ulik appell.

Jeg forstår det sånn at dette fortsatt er den bærende idé bak kulturuka i Levanger. Den er annerledes og mindre prangende, med et viktig mål å vise fram mangfoldet i Levangers kulturliv. Det er viktig å holde fast ved det.

Krasjer med Vømmøl. Det er da jeg ikke helt forstår hvorfor komiteen bak kulturuka for andre året på rad velger å legge åpningen samtidig med Vømmølfestivalen i Verdal? Innledningsvis brukte jeg begrepet konkurranse, men det blir feil. Det som skjer i Verdal er av en helt annen kaliber og henvender seg annerledes og med en publikumsappell til en stor geografi.

Og mens jeg stiller mine spørsmål: Har noen tenkt over det signalet som sendes ut når åpningen av kulturuka legges til det som kalles en «biennale», et italiensk ord som ifølge ordboka er en «internasjonal festival, kunstutstilling som arrangeres annethvert år»? Hvem henvender du deg til da?