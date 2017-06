Alle tiders TV-program

Minutt for minutt, stillhet, skjønnhet, landskap og dyr i et naturlig miljø!! Dette er en jobb for ganske mange mennesker, det å være med reinen til sommerbeite, hvert eneste år.

Det var et vakkert syn, - å se disse vakre dyra bevege seg langsomt innover den snødekte fjellvidda, der de også prøvde å finne føde under, det ofte isdekkende snø- og is-teppe som lå som ei kappe over hele landskapet.

Reinen med sin vakre pels med mange fargenyanser, med flotte horn, med en rolig gange og når de løper med hevet hode er det en grunn til at vi stopper for å virkelig studere dyra!

Det var stillhet og ro og minutt for minutt og jeg «kom meg, med letthet», svevende over kjente «fjellstråk», der jeg satt hjemme i sofaen, mens naturen gikk sin naturlige gang og jeg fikk være med på et «eventyr» som skjer hvert eneste år!

Reinen skal fra fjellbeite og ned mot lavlandet for å finne nytt beite. Ingen musikk, høy lyd og leven fra TV og radio forstyrret idyllen, og vi var spart for unødig prating og humorprogram med skrål og lyd! Ingen lyder forstyrret oss seerne!

Ikke alle får denne muligheten til opplevelsen selv, dette å forsere fjellvidder, komme sååå nære disse vakre dyra, kjenne været som kan være så ymse i disse delene av landet og vi kan undres på hvordan små lav-vekster på bakken kan holde liv i så mange dyrekropper!

Men vi fikk bli med på turen, nesten følte at vi var på vidda og med noe fjell-liv fra tidligere tider og også kjennskap med hvordan et liv med samene kan være, var dette for meg en av de flotte programmene på TV!

De som aldri har vært på lange fjellturer i all slags vær, som kanskje er redd stillheten, som ikke liker å slite litt for å komme seg fram og som alltid er avhengige av motorisert framgangsmåte, - skjønner jeg kanskje at dette var noe de ikke forsto så mye av, og da kan det meste bli uinteressant! Synd for dem!

Takk til alle som var med og bidro til at vi fikk en flott fjelltur og som mange av oss aldri får anledning til å oppleve!!

Hanne Holthe Munkeby