I sitt innlegg den 23. mai spør Jannik Johansson (JJ) retorisk «Hvem er det som er skråsikker?» Dette som en kommentar til mitt innlegg om «Boikott av Israel» i LO’s (Landsorganisasjonen) regi.

Hovedbegrunnelsen til LOs vedtak er at Israel okkuperer palestinsk område. Problemet er at det ikke eksisterer noe land som heter Palestina.

LO har heller ikke fått med seg at i Fatha og Hamas’ grunnlover er konklusjonen «Islam vil eliminere Israel.» Nevnes kan også Khartoum-erklæringen av 1/09-67: Nei til fred med Israel- Nei til anerkjennelse – Nei til forhandlinger. Ved flere anledninger har de sagt nei til forhandlinger.

JJ antyder at jeg er skråsikker. Ja – men med helt motsatte fortegn!

Når jeg leser Koranens 8:39 «Wage war on non-muslims and kill them until they submit, and the only religion is islam.» Eller «I have been made victorious through terror» om profeten. (Bukhari 4:52220)

I FN’s Menneskerettigheter, artikkel 3 heter det: »Enver har rett til liv i frihet og personlig sikkerhet» Mener JJ at dette er tilfellet for jøder i Israel?

I artikkel 5 heter det: « Ingen må utsettes for tortur eller grusom umenneskelig behandling, eller nedverdigende behandling eller straff.» Mener JJ at dette ikke er tilfelle hver gang selvmordsbombere har dratt med seg mange uskyldige i døden, i Israel elle Europa slik vi har sett i lang tid nå?

Hvis noen har erfaringer med Jihadistenes selvmordsbombere og terror så er det Israel.

Hallo JJ. I dag ser vi et Europa med vansiret ansikt som er ved å forandre Europas byer. Betonger og sperringer overalt.

Jeg går ut fra at JJ fikk med seg selvmordsbomberen som tok med seg 22 barn/ungdom og over 50 sårede ved Manchester Arena i England. De hadde vært på konsert for ungdom. Hvordan tror JJ foreldrene har det som har mistet det mest dyrebare de eier - sine barn? Den yngste var 8 år! Hvordan tror JJ det er å være dem som skal lappe sammen kroppsdelene for identifisering? Dette har Israel god trening på.

England, etter Manchester, har hevet trusselnivået til «kritisk» samtidig som militære tropper er satt inn.

Jeg skulle ønske at Landsorganisasjonen ville finne ut om islam er forenlig med demokrati og menneskerettigheter. Koranen krever jo blind underkastelse.

Hvordan føles det at 120 medlemmer har meldt seg ut av LO i protest mot Israel – boikotten. (Fri Fagbevegelse, 22.mai 2017)

Ragnhild Heggdal