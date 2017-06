En trygg avslutning på oljeeventyret

Bryr du deg om klima? Ønsker du at Norge skal lande på begge beina i spranget ut av oljealderen? Hvis du nettopp svarte ja bør nettopp du stemme grønt til høsten.

Forrige helg vedtok Miljøpartiet De Grønne at oljealderen bør være over innen 15 år, etter stort press fra oss unge i partiet. I etterkant har Statoil, Terje Søviknes og andre politikere fra både Høyre og Arbeiderparitet ledd av oss. De mener De Grønne er utopister, uansvarlige og urealistiske. De tar feil. Det som er utopistisk, uansvarlig og urealistisk er å tro at Norge kan i femti år til kan tjene penger på det som skaper klimaendringer - i en verden som forsøker å bekjempe klimaendringer.

Vi trenger naturressurser og trygge omgivelser. Hvis vi ikke stanser klimaendringene vil dette bli stadig vanskeligere å sikre. Og det er knapt om tid. Om vi legger FNs karbonbudsjett til grunn, har vi 4 år igjen med dagens utslipp før vi kan ha sprengt 1,5-gradersmålet i Parisavtalen. For hvert år med økte klimagassutslipp nå, blir vi i fremtiden nødt til å kutte mer og raskere.

Ved å sette en sluttdato for oljenæringen skaper vi forutsigbarhet for politikere og næringsliv. Parallelt med en gradvis utfasing av oljenæringen, vil De Grønne skape nye, grønne arbeidsplasser for dem som i dag jobber i oljen. Hvis det er noen som vil skru igjen oljekranen over natten, er det partiene som med den ene hånden skriver under på Parisavtalen, og med den andre fortsetter å gi ut nye letekonsesjoner til oljeindustrien. Regjeringens politikk forbereder ikke Norge på en virkelighet uten olje.

Det er hinsides all fornuft å ignorere samstemt internasjonal klimaforskning og en internasjonal klimaavtale til fordel for kortsiktige næringsinteresser i Norge. Når De Grønne vil fase ut oljen over 15 år, er det i samsvar med hvordan virkeligheten faktisk er. Det er ikke radikalt å ta jordklodens tålegrense på alvor. Det er radikalt å la være.

Anne Sigrid Stokke

for Grønn Ungdom Nord-Trøndelag