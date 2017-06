Føler festen er over når hun har slitt seg til topps

Det er ikke moro å oppleve at folkefesten er over når en har strevet seg opp de lange bakkene og omsider kommer til Markabygda, for da er det også slutt på mat og drikke og arrangøren holder på å pakke sammen.

Det eneste vi opplever er folk på vei heim med fluktstolen i handa. Og ved målpassering roper speakeren ut: «Nå er det ikke mange igjen!» Det er vi trimmerne som gleder oss mest over folket som står og heier oss fram, og det er en stor motivasjon for å delta. Konkurranserytterne har mer enn nok motivasjon i selve konkurransen.

Hvis Tour de Tomtvatnet virkelig skal bli den folkefesten det reklameres for, må arrangørene vurdere startrekkefølgen, slik at det ikke er de som sykler saktest som starter sist.

Slik det oppleves i dag, er det seedinggruppa som prioriteres og som heies fram av ivrige folk langs løypa. I år skal jeg sykle min «private» Tour de Tomtvatnet, men en annen dag enn 10. juni.

Hilsen sykkelmosjonisten.

Toril Sundal Leirset