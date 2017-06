I Nord-Trøndelag blir en av fem sykepleiere ikke erstattet

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er opptatt av å sikre gode helsetjenester til befolkningen. Vi mener at bemanning og kompetanse er avgjørende for hvor gode tjenestene for befolkningen blir. Både antall ansatte og kompetansesammensetningen betyr mye for arbeidsforholdene for de ansatte. Helse og omsorgssektoren er blant de sektorene med høyest sykefravær, og vi vet at svært travle vakter er normalen, og ikke unntaket. De ansatte tøyer ofte strikken langt for at pasientene ikke skal bli skadelidende. Etter samhandlingsreformen vet vi at behovet for kompetanse er stadig økende. Med en aldrende befolkning er også kompleksiteten i sykdomsbildet økende. Med kravet om høy effektivitet i sykehusene, blir pasienten skrevet ut stadig tidligere til sykehjem eller hjemmetjenesten.

NSF Nord-Trøndelag har derfor kartlagt forskjellen mellom planlagt og faktisk bemanning i kommunenes helse- og omsorgstjeneste i uke 10 og 11 (6. – 19. mars). Dette ble gjort ved at tillitsvalgte gjennomgikk turnusene og så på hvor mange vakter som skulle har vært besatt med sykepleier og helsefagarbeider, hvor mange av disse som var ledige og hvordan disse evt. ble erstattet. Brev ble i forkant sendt til alle rådmenn og ordførere, slik at både undersøkelsen og tidspunktet skulle være kjent på forhånd. Kartleggingen er ingen vitenskap, men viser et øyeblikksbilde av to uker våren 2017.

Vi ser i grove trekk at det er de små kommunene som kommer dårligst ut. Vi gjorde en tilsvarende undersøkelse for 2 år siden i to store og to små kommuner. Da så vi at fraværet til sykepleierne i de store kommunene var betydelig større enn i de små, men at det i mye større grad ble leid inn sykepleier i ledige vakter. Vi vet at tilgangen på sykepleiere er synkende, og det blir stadig vanskeligere å rekruttere. Vi har mange små kommuner som ligger ganske avsides til, og da må man ty til den arbeidskraften som er tilgjengelig. Det er også disse kommunene som sliter mest ift rekruttering.

Det totale snittet for hele undersøkelsen ligger på rundt 80 prosent. Det vil si at det går sykepleier i 80 prosent av de planlagte sykepleiervaktene. 2 av 10 vakter hvor det skulle være sykepleier er besatt av annet personell. I de fleste tilfellene ser det ut til at dette er ufaglærte. Undersøkelsen viser også at hjemmesykepleien er generelt bedre bemannet med sykepleiere enn sykehjemmene.

Resultatene varierer fra 44 prosent sykepleierdekning til over 100 prosent. Når det i noen kommuner erstattes 6 av 10 sykepleiervakter med stort sett ufaglærte, så gir det et skremmende bilde på kompetansesituasjonen. Det kan også være store variasjoner internt store kommuner. Når vi vet at det allerede er minimal bemanning i ulike virksomheter, er det utfordrende at annet personell enn ansatte med helsefaglig kompetanse blir leid inn. Vi ser også at helsefagarbeideren ofte blir erstattet med ufaglært personell. Der arbeidsgiver har tilsatt ufaglærte i faste stillinger, vil NSF oppfordre dem til å legge til rette for at disse får helsefaglig kompetanse. Lønn under utdanning, og lovnad om hel, fast stilling kan være gode virkemidler.

Arbeidsgiver i de enkelte kommuner vil få mulighet til å se over og kommentere tallene tillitsvalgte frembringer nå, etter at disse er blitt oppsummert av vårt fylkeskontor. Vi anser det som nyttig og viktig informasjon for både ledere og tillitsvalgte, at den faktiske bemanningen blir gjort kjent.

Vi oppfordrer både politikere og rådmenn til å etterspørre tallene, og å ta en diskusjon med de tillitsvalgte om hvordan de best kan rekruttere sykepleiere og helsefagarbeidere, og jobbe for å få ned sykefraværet. En måte å løse dette på, er at man tar høyde for et gjennomsnitt av fravær og bemanner etter dette, så slipper man å leie inn på det første sykefraværet. Det vil minske arbeidet med å skaffe ekstravakter, og befolkningen vil få det de har krav på: gode og kompetente tjenester.

Sølvi Sæther

Fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Nord-Trøndelag