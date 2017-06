Jordbruksoppgjøret og økologisk landbruk

OIKOS-ØKOLOGISK NORGE har klare forventninger til at Stortinget ved behandlingen av jordbruksoppgjøret følger opp sine formuleringer om å styrke små og mellomstore bruk, tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper, og sist, men ikke minst styrke økologisk landbruk som spydspiss for et mer bærekraftig landbruk i hele Norge.

For at norske bønder skal år ta del i markedsveksten innen økologisk mat, er produksjonstilskudd til økologisk produksjon fra 1.karensår og økt grovfortilskudd avgjørende. Norsk mat på lokale fornybare ressurser i hele landet og en konkurransedyktig inntekt i landbruket er avgjørende for å sikre en bærekraftig norsk matproduksjon. Dette er i tråd med Stortingets egne formuleringer i Landbruksmeldingen. Derfor står OIKOS-ØKOLOGISK NORGE sammen med et samlet landbruk bak disse kravene.

I jordbrukets krav er arealtilskudd i 1.karensår tatt med. Kravet om økt arealtilskudd for grovfor er også med, og vi forventer at Stortinget slutter seg til dette. OIKOS -ØKOLOGISK NORGE har over 5300 medlemmer bestående av produsenter og forbrukere. Våre medlemmer ønsker mer norskprodusert økologisk mat. Stortinget må ta hensyn til dette, og legge til rette for et styrka norsk landbruk, og mer økologiske landbruk i Norge.

Jostein Trøite

Styreleder i OIKOS-ØKOLOGISK NORGE