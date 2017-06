I siste kommunestyremøte ble det fra talerstolen spurt om hvordan vi i mindretallspartiene kan sove om natta, med vårt «makkverk og bakstreverske politikk». Jeg kan ikke svare for andre enn meg selv, men jeg har kommet dit at jeg ikke sover spesielt godt.

Jeg sover ikke godt når jeg vet at matjord, som fint kunne fortsatt å være nettopp matjord, vil bli nedbygd. Grendeskolene våre skal legges ned. Sykehjemsplasser har blitt lagt ned. Sambygdninger på andre siden av elva blir mer og mer fortvilte over stadig økt trafikk. And so on... Jeg får høre at nabokommunene har sluttet å le av oss, nå ser de på oss med medynk..

Det går utover nattesøvnen når det er slik at flertallet alltid er i flertall. Uansett sak. Når de på den andre siden av kommunestyresalen alltid er udelt enige. I alt. Hvorfor sitter 14 mennesker helt stille, inntil n o e n sier at «joda, dette går det an å stemme for». Hvor er evnen til å tenke selv? Hvor er viljen til å tenke alternativt?

Det går utover nattesøvnen når grunnleggende verdier blir stemt nord og ned. Igjen og igjen. Gang på gang. De verdiene som i samme stund i tillegg blir hånet. Harselert med. «Makkverk». «Luftslott». «Monopolpenger». Bevaring av matjord ER verdifullt! Bevaring av grendene ER verdifullt! Å få tenke selv, ha egne verdier uten å bli rakket ned på ER verdifullt! For meg er dette, og mer, til veldig verdifullt!

Ja, økonomien er presset. Ja, vi må gjøre noe. Men hvorfor må fasiten være å legge ned 4!!!! bygder? Hvorfor må leiligheter bygges på matjorda? Verdal er stort! Vi har da sannelig mange fine steder det går an å bygge både hus, leiligheter og slott på, uten at man må bygge ned matjord! Hvorfor må barnehagebarn, syke, eldre og andre som (desverre for dem) koster kommunen penger dynges sammen i en kloss der det kunne blitt en fantastisk friidrettsbane?! Hvor er viljen til å tenke alternativt?!

Nei, jeg sover ikke godt om natta.

Marit Anna Morken

Verdal Senterparti