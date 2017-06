Hva kan vi lære av en slik historie?

Marte Hallem har satt lyset på verdalssamfunnets skyggeside. Dokumentarfilmen «I skyggen av oljeeventyret» er ingen fin historie. Men det er en viktig film som har premiere på Verdal kino fredag kveld. Den røsker tak i en kollektiv samvittighet i ei bygd som virkelig fikk prøvd seg da storindustrien inntok lokalsamfunnet for snart 50 år siden. Den trekker fram fra vår glemsel en virkelighet som vi sjokkeres over når vi hører om lignende episoder i fjernere byer i vår nåtid. Men, det var faktisk livet for flere hundre ungdommer i Verdal bare to tiår tilbake i tid.

Tid for ettertanke. Filmskaperen har kommet fram til at 55 unge liv gikk tapt i Verdal gjennom disse åra. De døde på grunn av rus, selvmord og trafikkulykker. Ungdom i sin beste alder. I ettertid har nok mange reflektert over at det var tilfeldig at det det var nettopp dem. Det var mange flere som levde på skyggesida. Som noen år etterpå vil si at det var litt tilfeldig hvem det var som måtte betale den høyeste prisen.

Mange vil bli sjokkert over det som kommer fram i dokumentaren. Var det virkelig så galt som det beskrives? Andre vil kjenne på lettelsen for at historien endelig blir fortalt. Hos noen vil fortrengte minner bli presset fram, og filmen vil gi aha-opplevelser for dem som burde visst bedre. Det vil bli felt mange tårer i kinosalen i dagene framover. Det er tid for ettertanke når innholdet siger inn og fester seg.

Oppsida og nedsida. Filmen har også et sterkt politisk budskap. Hadde det vært mulig å unngå det som skjedde? Svaret er ikke gitt, selv om det også den gang ble ropt varsko over følgene som kunne komme i kjølvannet av storindustrien. Oppsida var så mye større enn nedsida. Hvem kunne stå imot industrivekst og arbeidsplasser, tilflytting av folk og skattepenger i kommunekassa? Det er nok lettere å gjøre seg til dommer i ettertid, enn å se hva som kunne vært gjort annerledes da det sto på som verst.

Denne dokumentarfilmen utfordrer Verdals kollektive samvittighet. Det ble opplagt tatt for lett på de menneskelige utfordringene da lokalsamfunnet fikk voksesmerter. Også av den grunn fortjener dokumentarfilmen et stort publikum. Se den i lag og snakk om den etterpå. Det ligger det mye lærdom i det! For den enkelte og for hele bygda.

