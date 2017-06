Grendeskolene skal ikke ofres i hastverk

Skal Verdal få på plass en skolestruktur som er levedyktig i lang tid framover, er hastverk en dårlig løsning. Derfor sier Verdal SV nei til nedlegging av skoler.

Vi er klar over at et nei til å legge ned skoler nå, kan bety krevende økonomiske prioriteringer i framtida. Det er vi klare til å bidra til, men så skal vi huske at heller ikke nedleggelser og omfattende fornying av skolebygg er noe trylleformular for bedre økonomi i skolene.

For Verdal SV er spørsmålet om de små skolenes framtid langt mer enn et spørsmål om økonomi. Det er heller ikke først og fremst et spørsmål om pedagogikk, skolens størrelse har ikke nødvendigvis noe å si for kvaliteten på undervisninga og igjen: lange bussreiser øker i alle fall ikke overskuddet til læring. Skolenes framtid handler også om hvilken kommune vi ønsker oss i framtida. Vi kan ikke legge ned skoler og samtidig innbille oss at vi fortsatt om 10, 20 eller 30 år har hele kommunen i bruk.

Det er ingen tvil om at kommunen har en utfordrende økonomi, samtidig trenger flere av våre skoler sårt tiltrengt vedlikehold og nybygg. Kommuneadministrasjonens rapport om framtidig skolestruktur er tydelig på det området. Og det er det knapt noen politisk uenighet om behovet for opprustning av byggene.

Vår bekymring for hastverk i skoledebatten handler om at vi risikerer å fatte skolevedtak for lang tid framover uten at vi har en grundig analyse av konsekvensene ved å legge ned skoler. Er vi sikre på at det er riktig å la seksåringen fra Vera eller Sul ta de største belastningene ved å måtte tilbringe enda mer tid i buss til og fra skolen i Vuku? To og en halv time i buss hver dag, det er prisen de må betale ungene som fortsatt bor i Vera. Er det OK? Vet vi hva det betyr for ungenes fysiske aktivitet på fritida når en stadig større del av dagen skal tilbringes i buss?

Vet vi hva det betyr for idrettslaget, for teateraktiviteten, for andre lag og foreninger, for det sosiale liv når grenda mister skolen sin, som oftest den siste fellesinstitusjonen som er igjen? Hva skjer med befolkningen i grender som må sende ungene langt til skolen? Kan nåværende og framtidige foreldre tenke seg å bli boende, langt mindre flytte dit når skolen ikke lenger er der?

Dette er store og viktige spørsmål, ikke bare for skoleelevene og deres foreldre, men for hele grenda og for alle andre som er opptatt av at vi skal ha levende grendesamfunn. Grender som trenger kommunen som medspiller for livskraft, i stedet for at skoledøra låses for godt.

Det er et rimelig krav både fra mange politikere og fra mange grendesamfunn at når så gjennomgripende vedtak som nedleggelse av flere skoler, skal tas, må vi være sikre på at vi kjenner alle konsekvensene. Dessverre ønsker flertallet i kommunestyret å haste gjennom skolenedleggelser allerede nå før ferien, det kan ikke SV godta. Vi tar grendenes bekymring på alvor og vil ikke være med på å legge ned grendeskoler.

Anne Kolstad

Kommunestyremedlem SV

Sven-Øyvind Bern

Styreleder Verdal SV