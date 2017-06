Levanger sentrum

En liten by, men med forholdsvis små og lave hus, et hyggelig lite sted hvor de fleste føler og følte seg vel! Det er en «slags stil» som hører byen til! Alle kjente hverandre i byen tidligere og Torvet ble brukt til «møteplass» for så mange og Kinoen og Jernbanestasjonen var også steder hvor vi møttes!

Nå er det blitt ei ny tid, nye folk, bygge-interessen er stor og mange har ideer, men hvilke følger kan litt forhastet byggeprosjekt få?? Vi har så mange uheldige bevis på det!

Nå skal alt bli så stort, store bygg som skal ruve over den mindre bebyggelsen, - og trivselen i småbyen avtar! Det ser ut som alt skal bygges igjen, - det tettes igjen områder som har vært det som gjorde og har gjort byen så trivelig! I et skriv står det at alle sidegater skal ha utsikt til sjøen og Levanger-Sundet!!

Ved privathus som bygges i dag blir det avsatt plass til garasje til i alle fall to biler. Bilen er kommet for å bli og det står biler over alt! I alle gatene er det hensatte biler, - på Torvet, på Leikeplassen, og i gatene står det biler omtrent hele døgnet. Er vi i sentrum på dagtid opplever vi svært stor trafikk av biler og det kan være vanskelig av og til å komme seg trygt over gata.

Når kino, konserthus, kulturhus, bibliotek m.m. skal settes opp må man nok regne med behov for i alle fall 100-400 parkeringsplasser og det har vi ikke ledig i sentrum på Levanger. De parkeringsplassene som er i sentrum nå er allerede opptatt døgnet rundt omtrent!

Derfor må et større bygg med alt dets innhold av kultur, - bygges utenfor tett-bebyggelsen! Vi er en storkommune nå og kanskje kunne vi få folk som bor i Åsen, Skogn, Ytterøy og Frol til å besøke det huset som også de er/blir medeiere i! De bruker jo bilen likevel til byen for å oppleve noe av og til. Finnes det ikke parkering i Levanger blir det også lettere å dra til nabokommunen som foreløpig har fri parkering!!!

Vi må tenke framover på hvordan alt skal fungere og bilen er en viktig »brikke» i alt som skal planlegges utendørs! Det bygges hele tiden veier i kommunen og resten av landet og bilen må alltid tas med nå når nye bygg skal planlegges! Bilparken vokser og det vil den holde på med ganske lenge enda! Vi har bare sett starten.

På Levanger Havn er det enda plass til både kulturhus, bibliotek, kino, konsertsal, ungdomshus, kafeer, utstillingslokaler og til og med parkeringsplasser. De som bor i byens sentrum greier å gå dit. De som bor utenfor sentrum, biler likevel til Levanger om de skal være med på et eller annet, men de må være sikker på at de trygt kan sette ifra seg bilen.

Til og med Levanger-martnan ødelegger noe av det vakreste vi har i sentrum. Hvilken annen by ville tillate, salgsboder, lastebiler, bobiler, telt, i byens flotte parkanlegg, på plenene - et parkanlegg som er blitt beundret i mange år før det ble «rasert» av folk som ville selge et eller annet og ikke så at noe vakkert i byen ble skadet? Hva sitter turistene igjen med etter et Levanger-besøk?

Jeg skulle nok ha brukt mange fremmedord her for å virke som en litt mere «viktig» person, men jeg holder meg til det norske språket som alle forstår og jeg kjenner byen min ganske godt!

Ikke bygg mere i Levanger sentrum nå og ikke la det blir «fritt fram» for tilbygg, utbygg på en lettvint måte, også ved private hus! Folk som kommer hit for å se «den fredede byen», må få en positiv opplevelse og en storopplevelse på Levanger Havn, der vi kan ha samlet alt av kultur, uten for mye biltrafikk, med sjøutsikt, Levanger-sundet, Holmhaugen, - kanskje litt parkanlegg og hvor alle kunne møtes til felles, gode opplevelser!

Bilene blir med «på lasset», men de må få en egen parkerings-plass, på havna, slik at de ikke tetter igjen selve sentrum. Lykke til med forskjønning av sentrum og omegn!

Hanne Holthe Munkeby