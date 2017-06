Tanker rundt valgløfter, økonomi og skolestruktur

Her til lands er det tre nivå vil går til valg på: Storting,fylker og kommuner.Hvert fjerde år blir vi invitert til å stemme på de partiene som i størst mulig grad faller sammen med egen oppfatning.Etter valget skal representantene bygge styringsdyktige organer.Det mandatet de har fra velgerne er de vedtatte partiprogrammene. Disse gjelder fram til neste valg.

For oss velgere er dette overgitt til våre tillitsvalgte.

Det blir for mange helt uforståelig når AP må gå til Høyre og Kr.f. for å beholde ordføreren.Er samarbeidsklimaet slik her i Verdal at de som politisk står AP nærmest ikke kan stå sammen p.g.a. personlig kjemi? I så fall har Verdal AP et problem! Det er også påfallende at APs syn i politikken stort sett bare målbæres av fire personer: Ordfører, Arild Pedersen,Trine Reitan og Ove Haugan.Hva skal vi da med de andre? Har vi gått over fra demokrati til flertallsdiktatur? Ett av kjennetegnene for sistnevnte «styreform» er: For indre samhold skaff deg en ytre fiende!

Vi har to saker som oppfører mange her i Verdal: Sykehjem og skole.Å legge ned sykehjemsplasser før nye er ferdige er og blir et svik! Selve prosessen er det også mange som stusser over.Er det slik at administrasjonen kan sende ut anbudsinnbydelse uten at det er klarert politisk? Selvsagt ikke.Men det er jo behagelig å ha andre å skylde på. Det politiske vedtaket var .Ørmelen bo-og helsetun skulle renoveres!

Skoler skal nedlegges for å berge en vaklende økonomi. Vi har blitt bedt om å uttale oss om en sammenslåing med Levanger.Men da blir vi fortalt at vi greier oss utmerket alene! Deretter blir alt så mye verre. Vi må legge ned grendeskolene grunnet synkende elevtall. Det er bygget en flott,ny skole som er “rigget” for 800 elever. Det står på trykk! Det er bare den haken ved det hele at de fleste som kjøper seg leiligheter i sentrum ikke er i produktiv alder.

En kan også stille seg undrende til pengebruken: Moparken opprustes for over 7 millioner kroner.Er de menneskene som bor rundt der i en slik livsfase at de kan benytte seg av tilbudet? Det ser ut til at de fleste må ha veier der de kan benytte sine rullatorer og elektriske kjøretøy. At de vil sitte der på elvebredden og fryse er mer enn tvilsomt.

Skateparken skal få lysanlegg. Brukes den de delene av året der det er behov for lys? Etter at snøen faller og det blir mørkt og kaldt har jeg ikke sett ett barn der! Det er vel og bra med trivselstiltak, men det ser for meg ut til at også de skal sentraliseres. Politikerne har ansvar for hele kommunen!

Hva får grendene igjen når også grendeskolene skal bort? Har dere tenkt over hva det vil si for smårollinger å bli busset fra Vera til Vuku. 12 mil hver skoledag.Ville dere ha ønsket en slik transport for deres egne barn? Hadde vi utsatt dyr for en slik belastning hadde politi og dyrevern vært på døra innen en uke! Avfolkes Vera blir det veibom ved Julnesset. Selvfølgelig ikke noe veivedlikehold.Men da sparer dere jo penger?

Så kommer det som for meg og mange andre ikke kan godtas. Det fine som blir servert oss i partiprogrammet, gjelder ikke. Det er et svik mot oss velgere.Dere sa rett ut at vi forstår ikke! Vi må bli fortalt av dere hva vi skal mene. Det er mulig at det fortoner seg slik fra deres ståsted. Ja, det er mulig det. Men vi lærte i alle fall folkeskikk og respekt for andre. Når varaordføreren får seg til å harselere med Marit Anna Morken fra kommunstyrets talerstol, ja da går det over alle grenser!

Som tidligere lærer ønsker jeg også få en statistikk over hvor mange elever i 5. kl. som ikke kan lese!

Avslutningsvis vil jeg sitere president Roosevelt:«Det går an å lure folket en del av tiden, hele folket en del av tiden, men aldri hele folket hele tiden!»

Sturla H. Bendiksen